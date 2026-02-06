ЦСКА победи Арда с 3:1 след зрелищен обрат

ЦСКА София постигна впечатляваща победа с 3:1 над Арда Кърджали в двубой от 20-ия кръг на Първа лига, игран на Националния стадион „Васил Левски“. Срещата предложи високо темпо, красиви изпълнения и множество голови положения, като „червените“ показаха характер след ранен шок.

Домакините започнаха по-активно и още в 8-ата минута Перейра пробва късмета си с далечен удар, който премина на около половин метър от целта. Пет минути по-късно центриране на Мартино намери Брахими в наказателното поле, но ударът с глава на французина се отби в страничната греда.

В 22-ата минута, при първата си по-сериозна възможност, Арда поведе в резултата. Хюсеинов стреля без подготовка, Лапухов успя да избие с една ръка, но при добавката на Атанас Кабов стражът на ЦСКА бе безпомощен – 0:1.

Само секунди по-късно ефектен пас с пета на Перейра изведе Брахими на отлична позиция, но за втори път ударът му срещна гредата.

Натискът на „червените“ даде резултат в 44-ата минута, когато отлично центриране от статично положение на Джеймс Ето’о бе засечено майсторски от Питас за 1:1.

След почивката момчетата на Христо Янев стигнаха до пълен обрат. В 52-ата минута центриране от корнер на Жордао не бе изчистено добре от защитата на Арда, което позволи на Делова да нанесе смъртоносен удар за 2:1.

В 71-вата минута ЦСКА окончателно реши спора. Пастор намери с меко центриране Перейра, който си нагласи топката на десния крак и с техничен удар порази неспасяемо долния ляв ъгъл на Господинов за 3:1.

В 83-тата минута резултатът можеше да стане още по-категоричен, но влезлият като резерва Илиан Илиев по чудо не успя да засече прострелно центриране на Перейра.

Още за срещата - на Gol.bg