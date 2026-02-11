Арестуваха бивш шеф на ЦСКА след катастрофа в София, карал пиян

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван вчера вечерта след тежка катастрофа на Околовръстното шосе в столицата.

По първоначални данни Паслар, който бил зад волана в нетрезво състояние, ударил друг автомобил, след което неговата кола се преобърнала и се приземила отново върху колелата си. Инцидентът завършил без загинали, но с материални щети и пострадал другия водач, съобщава Спортал.

Шофьорът, чиято кола е засегната, е бил ударен директно от превозното средство на Паслар и поради травми ще му бъде наложено да носи шина около врата, посочват свидетели.

Пристигналите на място полицаи установили, че бившият футболен функционер и борец е отказал да се подложи на тест с дрегер и е карал без валидно свидетелство за управление на МПС. Той е задържан и откаран с белезници в болница за вземане на кръвна проба.

Официална позиция от МВР или прокуратура по случая все още не е публикувана.

Паслар бе назначен за изпълнителен директор на ЦСКА през май 2016 г., но беше освободен от поста няколко месеца по-късно след съдебни спорове и искания от синдика на клуба.