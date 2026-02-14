Арда наказа Славия с гол в края на Карагерен

Арда победи трудно с 2:1 у дома Славия в мач от 21-ия кръг от Първа лига и взе реванш за поражението си срещу "белите" с 0:2 през есента в София.

След близо 15 минути час игра Леви Нтумба спаси удар на Серкан Юсеин. Само две минути след това Арда взе аванс. Нтумба отби слабо шут на Светослав Ковачев, а притичалият Андре Шиняшики се разписа за 1:0.

Арда изпусна да реализира втори гол само минута след това. Уилсон Самаке се измъкна от защитата на столичани, но не успя да се обърне и да нанесе удар.

Славия възстанови равенството точно 20 минути след това. Центриране от ъглов удар на Иван Минчев намери Лука Иванов и той с глава прати топката във вратата на домакините.

Второто полувреме започна със спасяване на Анатолий Господинов. Капитанът на Арда отрази шут на Илиян Стефанов. Последва и добавка, преминала на сантиметри над вратата на Арда. Две минути по-късно и Янис Гермуш не можа да вкара гол след удар с глава след центриране на Кристиян Балов.

В 71-ата минута Арда беше съвсем близо до това да поведе за втори път в двубоя. Атанас Кабов центрира от фаул, а Лъчезар Котев стреля с глава покрай вратата. Само две минути след това халфът опита и удар отдалеч, който беше спасен от Леви Нтумба.

Славия също пропусна шанс за второ попадение в 77-ата минута. Илиян Стефанов излезе сам срещу Господинов, но вратарят не позволи топката да премине покрай него.

В 88-ата минута резервата Бирсент Карагарен стреля от дистанция и изненада Нтумба, който отново се намеси колебливо и допусна второ попадение във вратата си.

След тази победа Арда има 27 точки на девето място, докато Славия е с точка повече на седмата позиция.