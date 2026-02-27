SENSHI 30 Grand Prix - Всички бойци са готови за големия екшън

Четирите двубоя в основната бойна карта и двата резервни мача в SENSHI Grand Prix турнира до 75 кг са потвърдени и всички бойци влязоха в категорията по време на официалният кантар, който се проведе от 12:00 часа на 27 февруари в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна. Вижте по-долу официалните резултати от кантара на участниците в турнира и трите супер битки на SENSHI 30.

На елегантната церемония в хотел Ensana Aquahouse присъстваха едни от най-големите бойни легенди в света - Семи Шилт, Ернесто Хуст, Анди Зауер, Алберт Краус, Николас Петас, Тариел Николeйшвили и Ян Сокуп. Специален гост на SENSHI за пръв път бе и шесткратният световен шампион по кикбокс и муай тай Рей Сефо. Той благодари за оказаната чест лично да присъства на SENSHI 30 Grand Prix, даде ценни съвети на бойците и призова бойните фенове да проследят събитието, защото „SENSHI е бъдещето на бойния спорт, в което бойците искат да бъдат“.

Приветствия към участниците в професионалната галавечер, треньорите и феновете на бойните спортове по целия свят отправиха и останалите бойни легенди. Това беше и последното официално изпитание преди двубоите, а елитните бойци са напълно готови да предложат зрелище от най-висока класа на SENSHI 30 Grand Prix. Събитието ще се проведе на 28 февруари в 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна.

Официални резултати от кантара на SENSHI 30 Grand Prix:

Супер битка – KWU FULL CONTACT -70 кг

Хирокацу Мияги (Япония) – 70 кг

Само Петче (Словения) – 69,8 кг

Супер битка – KWU FULL CONTACT -70 кг

Харалампос Дигкас (Гърция) – 66,1 кг

Диян Димитров (България) – 66,6 кг

Супер битка – KWU FULL CONTACT 95+ кг

Франческо Джая (Албания) – 116,1 кг

Янис Стофоридис (Гърция) – 110,2 кг

SENSHI Grand Prix резервен двубой

Айбек Аманов (Казахстан) – 75 кг

Виктор Крашевски (България) – 74,7 кг

SENSHI Grand Prix резервен двубой

Фернандо Тигре (Португалия) – 74,8 кг

Давид Кинхефнер (Унгария) – 74,9 кг

Битка №1 – SENSHI Grand Prix двубой

Карлос Барбоса (Бразилия) – 74,8 кг

Жулиен Риков (България) – 75 кг

Битка №2 – SENSHI Grand Prix двубой

Константин Русу (Молдова) – 74,9 кг

Флорин Ламбаджиу (Румъния) – 74,2 кг

Битка №3 – SENSHI Grand Prix двубой

Джорди Рекехо (Испания) – 74,7 кг

Константин Стойков (България) – 74,9 кг

Битка №4 – SENSHI Grand Prix двубой

Хорхе Давила (Испания) – 74,4 кг

Кристиан Бая (ДР Конго) – 74,7 кг

Бойците потвърдиха отличната си физическа форма и готовността си да влязат в ринга на SENSHI 30 Grand Prix за едни от най-зрелищните сблъсъци в първия Grand Prix турнир до 75 килограма. Емоциите бяха осезаеми, а концентрацията и увереността на бойците ясно показаха, че сцената е подготвена за галавечер, изпълнена с адреналин и битки, които ще определят носителя на първата шампионска титла на веригата в тази дивизия.

Може да гледате SENSHI 30 Grand Prix на живо по Bulgaria ON AIR, както и MAX Sport 1 за България, чрез Swerve Combat за САЩ и Канада, и за целия свят онлайн на YouTube канала на SENSHI, TrillerTV, Boec.com, KWUnion.com, KWUSENSHI.com, и Fighto.News.

SENSHI 30 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 30 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Vechtsportinfo.nl.