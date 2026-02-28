Олександър Усик ще се бие с Рико Верхувен на фона на пирамидите в Гиза

Световният шампион по бокс в тежка категория Олександър Усик ще се изправи срещу "Краля на кикбокса" Рико Верхувен в исторически мач за световната титла, който ще се проведе на фона на емблематичните пирамиди в Гиза.

"Наистина уважавам хората, които достигат самия връх в своя спорт. Рико е един от тях – силен атлет и велик шампион. Той е истинският крал на кикбокса. Да бъдеш шампион не е само въпрос на колани. Това ще бъде уникално преживяване и за двама ни", заяви Усик.

"Прекарах дванадесет години като безспорен шампион по кикбокс в тежка категория и постигнах всичко, което си бях поставил за цел. Но престоят ми на върха толкова дълго не отне глада ми, а го засили. Усик е безспорният шампион в бокса. Това е видът предизвикателство, което ме мотивира – безспорен срещу безспорен, най-добрият срещу най-добрия", каза Верхувен от своя страна.

Мачът за титлата ще бъде първият, който се провежда в Египет, и се очаква да привлече огромно международно внимание.

Олександър Усик (24 победи, 0 загуби, 15 нокаута) не се е бил от победата си с нокаут в петия рунд над Даниел Дюбоа на стадион „Уембли“ в Лондон миналото лято.

Рико Верхувен е легенда в кикбокса и най-дълго управлявалият шампион в тежка категория. Той се е състезавал веднъж като боксьор – през 2014 г., когато печели с нокаут във втория рунд. Като кикбоксьор балансът му е 66 победи, 10 загуби и 21 нокаута.

Очакванията са мачът да се превърне в един от най-обсъжданите спортни сблъсъци за годината, като събира най-добрия боксьор в тежка категория срещу един от най-успешните кикбоксьори в историята на този спорт.

