Локомотив София би Добруджа за първа победа през сезона

Локомотив (София) постигна първа победа след три поредни срещи, надделявайки над Добруджа (Добрич) с 3:1 в среща от 24-ия кръг. С този втори успех за календарната година "червено-черните" се изкачиха на 9-о място с 30 точки, на 1 от Славия, който е пред тях. Добруджанци са на 13-о място с 22 и само с 1 пред първия при директно изпадащите Септември (София).

Гостите от Добрич играха с 10 души от 34-ата минута заради червен картон на Варду Те. Това всъщност е и първо поражение за Ясен Петров като треньор на тима, след като той пое поста по Нова година от Атанас Атанасов-Орела.

Вратарят Александър Любенов сбърка за гола на Добруджа, но след това пък асистира на Кауе Карузо за третия гол, паднал на празна врата. Доминик Янков откри, а Райън Бидунга удвои в началото на втората част.

Спас Делев прати топката в мрежата още в 7-ата минута, след като при меле пред вратата успя да насочи топката с външен фалц в мрежата. Ерол Дост излезе сам срещу вратаря и стреля, стражът на гостите Григоров излезе да го срещне и при бъркотията остави Делев в засада. Ситуацията беше прегледана от системата за видеопомощ (ВАР), след което голът не беше зачетен.

Домакините продължиха да доминират и в 28-ата минута се разминаха с гол, след като Анте Аралица пропусна. Вратарят Григоров изби удара му, а при последвалия ъглов удар Доминик Янков също беше неточен.

Шест минути по-късно ситуацията за добруджанци се влоши, след като Валду Те беше изгонен от игра. Той направи груб фаул срещу Ангел Лясков в централната зона - място и ситуация, които не предполагаха такава интервенция. Съдията Гидженов първо му показа жълт картон, но ВАР отново се намеси и промени цвета на наказателния картон на червен.

Пет минути преди края на първата част надмощието на Локомотив (София) даде резултат. Спас Делев овладя центриране на Реян Даскалов отляво, комбинира с Доминик Янков, който се освободи от Джонатан Уртадо и с удар в близкия ъгъл преодоля вратаря за 1:0.

Нападателят Кауе Карузо, който и срещу Левски преди седмица показа добра форма, сега завърши първото полувреме с опасен удар и по същия начин започна второто. А в 52-ата минута преднината на локомотивци беше удвоена, след като защитникът Райън Бидунга вкара с глава след подаване на Красимир Станоев от ъглов удар.

Осем минути преди края на срещата рядко срещана, комична грешка доведе до гол за Добруджа. Изритана топка падна на главата на Бидунга, който я върна към своя вратар. Любенов обаче явно беше некоцентриран, сложи крак да я спре, но топката мина между краката му и влезе в мрежата.

Но вратарят Любенов донякъде изкупи вивната си в добавеното време, след като се превърна в асистент на Кауе Карузо, който оформи крайното 3:1 на празна врата. Гостите се бяха включили всички напред при ъглов удар, включително и вратарят Аргилашки. Любенов улови топката и изрита силно напред, а Карузо надбяга един защитник и се разписа.