Малена Замфирова претърпя успешна операция

Българската сноубордистка Малена Замфирова претърпя сложна операция в болница в Грац, която продължи повече от 6 часа, съобщиха от Българската федерация по ски.

Операцията е продължила дълго заради реставрацията на раздробената бедрена кост.

Фиксиран е тазът и са премахнати външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.

По-късно тази седмица ще бъде извършена допълнителна хирургична процедура в областта на рамото от друг специалист.

"Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме", допълват от федерацията.

Полицията разследва сблъсъка с българската сноубордистка в Шпиндлерув Млин по подозрение за причиняване на тежка телесна повреда по непредпазливост.

Според полицията туристът, който се блъсна в нея, не е бил пиян. Ако бъде признат за виновен, го грозят до 2 години затвор.

Очакванията са Малена Замфирова да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до 6 месеца. Това обяви нейният баща и личен треньор Анатолий Замфиров.

"Считам 10 март за повратна точка във възстановяването. Тя е млад и борбен човек. Към 10 септември би трябвало да започне активно възстановяване, да ходи без патерици. Естествено, ще се опитаме и по-рано да стане, но това е крайната дата. Тогава ще може да започне да изгражда мускулатура и да се връща към спортна дейност. На нас нещата ни изглеждат оптимистично. И ще гледаме да съкратим тези срокове с активна рехабилитация и физиотерапия, доколкото е възможно нейният организъм да понесе", обясни Замфиров пред бTB.

Той разкри и детайли за операцията: "Тя надхвърли очакванията на хирургичния екип като време и се проточи два часа повече от планираното. Това означава над 6 часа. Особени затруднения са срещнали хирурзите с възстановяването на раздробената бедрена кост. Добрата новина е, че са успели да оправят и фрактурата на таза, където сакроилиачното разделение е фиксирано с 2 винта. Тазът е стабилен и в анатомична позиция."

"Бедрото е фиксирано с титаниев имплант със заключващи се винтове. Утре ще разбера колко са винтовете отгоре и отдолу. Ние очакваме да са три отгоре и три отдолу, което е доста стабилна конфигурация. Пателарният механизъм и квадрицепсният механизъм работят добре. Така че очакваме бързо и пълно възстановяване на Малена в тази част на хирургията", продължи Замфиров.

"Не можахме да се срещнем с опериращия хирург, тъй като неговите ангажименти също излязоха от контрол и той се насочи към друга дейност. Утре ще се видим с него и той ще ни даде повече информация. Говорих с човек от екипа, който е бил в операцията. Той ми даде първоначална информация, че всичко би трябвало да е добре", каза още той.

"Очакваме операция в раменната област, където имаме травмирани раменна кост и лопатка, но това ще случи по-натам през седмицата и ще бъде извършено от друг специалист, който работи само рамо и лопатка. Това е информацията, която имаме засега. Малена е все още в тежко състояние и много я боли, така че не ни дадоха да я видим. Самата тя не искаше заради силната болка. И за да се контролира болката, изисква освен обезболяващи и опиати. Ще заспи, надяваме се да може да прекара нощта. Стискаме палци сутринта да е в по-добро настроение. Но най-тежката част от тази хирургия мина и се надяваме - мина успешно", обясни бащата.

"Утре ще ми покажат снимки от крака, от таза, за да мога и аз самият да добия впечатление и да преценя колко точно добре е минала операцията. След като са фиксирали бедрото, са направили тест за коляното. Коляното изглежда окей, така че там не предстои операция. И смятам, че остава на фона на това, което се случи досега, относително лека операция в областта на рамото. И май това ще е", завърши Анатолий Замфиров.