С писта за тестове на болиди от Формула 1 България влиза в елита на европейския мотоспорт

Дрифт демонстрации, моторни състезания и болид от Формула 2 бяха сред големите атракции на откриването на състезателна писта A1 Motor Park край Самоков, а голямата изненада на събитието бе надеждата ни във Формула 2 Никола Цолов, който откри съоръжението като направи първата официална обиколка.

С реализирането на проекта, България има реалния потенциал да домакинства състезания от Формула 3 и тестове на болиди от Формула 1, поставяйки страната ни сред елита в европейския мотоспорт.

Осъществената за рекордно време от 8 месеца писта се реализира от строителната компания „Главболгарстрой“ в партньорство с „Асарел-Медет“ като съинвеститор. Комплексът се простира върху близо 350 декара и е изграден по всички стандарти на FIA и FIM, готов да приеме международни състезания.

Официални приветствия към гостите на спектакъла отправиха вицепрезидентът по спорта за Европа към Международна автомобилна федерация (FIA) Анна Нордквист; Калин Пешов, председател на Управителния съвет на ,,Главболгарстрой Холдинг“; инж. Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“; Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“; Зара Кизирян, проджект мениджър на A1 Motor Park и изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“; Свен Луфген, изпълнителен директор на A1 Motor Park, както и кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов.

„Това съоръжение има потенциала да се превърне в значим спортен хъб за региона и да приеме големи международни състезания“ коментира вицепрезидентът по спорта за Европа към Международната автомобилна федерация (FIA) Анна Нордквист.

Според Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, съоръжението е уникално и има потенциала да постави България на световната карта на моторните спортове.

„Когато правиш нещо за първи път, винаги е трудно. Изграждането на тази писта ни позволи да усвояваме нови технологии в движение“, допълни Камен Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“.

Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“, подчерта положителния ефект за региона и отбеляза, че подобни проекти показват, че в България могат да се създават съоръжения на световно ниво, които да развиват местните общности. За приноса в икономиката на района чрез изграждането на подобни проекти бе категоричен и кметът на община Самоков, инж. Ангел Джоргов.

Новото трасе няма да бъде използвано само за професионални състезания. То е предназначено и за любители, които ще могат да карат в безопасна среда. „Трасе, което спасява човешки животи“, заяви проджект мениджърът Зара Кизирян.

„Никога не бих си представил, че подобен мащабен проект може да се реализира толкова бързо и да бъде толкова впечатляващ“, сподели Свен Луфген, изпълнителен директор на комплекса.

Цифрите зад проекта:

С капацитет до 30 000 зрители, модерни боксове, падок, контролна кула и хеликоптерна площадка, A1 Motor Park е цялостен комплекс за моторни спортове, което е създадено не само за професионалисти, но и за всички любители на мотоспорта. В календара на пистата вече са планирани „track days“, както и обучения за млади пилоти.

По време на строителството са положени 8 400 кв. м бетонови настилки, над 2 100 м скосени бордюри, 4 000 м дренажна система и 6 000 м електрическа мрежа, заедно с над 70 000 кв. м зелени площи. Съоръжението е оборудвано с модерни системи за отводняване, предпазни бариери и контрол на безопасността, а специален състезателен асфалт е разработен със съдействието на италиански експерти.

Снимки: Николай Колев