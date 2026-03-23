С индивидуален подход лагерът на SENSHI изгражда шампиони

След 4 дни, изпълнени с интензивни тренировки и динамични спаринги в SENSHI Gym Варна, 14-те професионални бойци в тежките категории успешно завършиха участието си в лагера на международната верига SENSHI. Атлетите от 7 държави - Германия, Италия, Румъния, Сърбия, Гърция, Камерун и България обмениха професионален опит от своите бойни школи и получиха ценни съвети от нидерландските легенди Ернесто Хуст и шихан Семи Шилт.

Бойците споделиха в последния ден впечатленията си от организацията на лагера, от изиграните висококачествени спаринги, както и благодариха за персоналното внимание и напътствия, които са получили от бойните величия.

Варненският боец и европейски шампион на SENSHI в категория до 90 кг Едуард Алексанян сподели, че уважава всеки спаринг партньор в залата, но по време на битка публиката и противникът му може да очакват само нокаут.

Лоик Нджея от Камерун благодари за поканата за участие в лагера на SENSHI, който е бил изключително полезен за подготовката му - в кондиционно отношение, с цялостни тренировки и чрез спаринги. Той добави, че е готов за нови мачове за веригата през 2026 г.

Селекционният лагер във Варна е силна платформа за изграждане на нови бойни умения, надграждане на кикбокс техниките и подобрение на стила. Съвсем скоро може да видим някои от тези елитни бойци в ринга на SENSHI, където ще могат да покажат пълния си капацитет.

Специалният лагер на SENSHI за състезатели в категории 80-95 кг послужи като последна база за подготовка преди новата битка на италианеца Лудовико Тоя. Още няколко бойци от селекцията разчитаха на тренировките в SENSHI лагера за следващите им професионални мачове през април и май.

От 22 до 26 април във Варна ще се проведе следващият SENSHI лагер с покани, предназначен за избрани бойци в леките категории 70–75 кг. Освен специално поканените участници, този път лагерът ще предложи няколко свободни места за талантливи млади бойци. Активните професионални бойци в леките катергории, които имат амбицията да стъпят на ринга на SENSHI, могат да кандидатстват за местата в лагера през април на следния адрес: www.kwusenshi.com/info-fighter. Заявки за участие се приемат до 30 март.

По време на селекционния лагер от 18 до 22 март водещите инструктори щихан Семи Шилт и Ернесто Хуст се включиха в специалния проект на SENSHI “Beyond the Bell”, в който споделиха личния си опит с бойците, за да им предадат шампионски съвети и нагласа за високи резултати. Разговорът с Ернесто Хуст и Семи Шилт се фокусира върху реалната цена на успеха в бойните спортове – баланса между талант, оцеляване и компромисите, които бойците правят под натиск.

“Beyond the Bell” разкри на бойците скритата страна на професията – страхът, физическите и моралните жертви, както и практики зад кулисите, които остават невидими за публиката. В крайна сметка дали ще станеш шампион не е само въпрос на умения или на стратегия, а и на обстоятелства, в които да грабнеш шанса. Те се интересуваха дали този път си струва въпреки всички последствия – сурови, тежки и изискващи максимална дисциплина. Отговорът на този съществен въпрос не е лесен, но менталната нагласа за него изгражда истинския шампионски характер.

Специалните лагери на SENSHI са изключително ценни за начинаещите бойци, които има нужда от менторство за своя път. Лагерите могат да бъдат и истински трамплин за тяхната бойна кариера, защото победа в ринга на SENSHI показва на света какви шампиони може да бъдат и от какво са изградени огнените бойци.