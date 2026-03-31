Чехия търси участие на първи Мондиал от 2006 г., предстои решителен сблъсък с Дания в Прага

Чехия ще приеме Дания в Прага във вторник вечер в решаващ плейоф за място на Световното първенство. Домакините стигнаха до финала след драматичен успех над Ейре след продължения и дузпи, докато гостите разгромиха Северна Македония в поток D.

Чехия ще се опита да се класира за първия си Мондиал от 2006 г., след като пропусна последните четири издания. Тимът си осигури участие в плейофите след стабилно представяне в квалификациите, завършвайки втори в група L с 16 точки от осем мача. Кампанията завърши с убедително 6:0 над Гибралтар, което ги постави на две домакински победи от класиране.

В полуфинала срещу Ейре отборът на Мирослав Коубек трябваше да наваксва два пъти в резултата – Патрик Шик изравни през първото полувреме, а Ладислав Крейчи вкара късен гол за 2:2. Чехия триумфира след дузпи, като Матей Ковар блесна с две спасявания, а Ян Климент реализира решаващия удар. Сега „Народак“ ще се стреми към четвърта поредна победа във всички турнири, която може да го върне на световната сцена.

Дания обаче пристига в отлична форма и с убедително представяне в полуфинала. Тимът на Брайън Ример разгроми Северна Македония с 4:0, въпреки че резултатът бе 0:0 на почивката. Микел Дамсгор откри резултата, Густав Исаксен добави два бързи гола, а Кристиан Ньоргор оформи крайния резултат. Датчаните се стремят към трето поредно участие на световно първенство, след като достигнаха осминафиналите през 2018 г., но отпаднаха в групите през 2022 г. Те завършиха втори в група C зад Шотландия, което ги прати в плейофите.

За Чехия се очаква сходен състав с този срещу Ейре, макар че играчи като Томаш Соучек и Михал Садилек се борят за титулярно място, след като влязоха от пейката срещу ирландците. Контузеният Вацлав Черни пропуска двубоя, но Павел Шулц е сред основните заплахи в атака, като за Лион има 11 гола в 22 мача в Лига 1.

Дания също има кадрови проблеми, като отсъстват Каспер Шмайхел, Андреас Кристенсен, Юсуф Поулсен, Филип Билинг и Яник Вестергор, но Йоаким Андерсен може да се завърне след наказание. Всичко е готово за решаваща битка в Прага, която ще определи кой ще грабне последния билет към Мондиал 2026.