Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби, сълзите не спират!

Христо Стоичков е един от първите футболисти, които се сесбогуваха с Борислав Михайлов, който почина днес на 63 години.

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствай те ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Камата в профила си във Facebook.

Свързани статии Почина легендата на Левски Борислав Михайлов

Михайлов издъхна днес, след като през ноември прекара инсулт - само 50 дни, след като навърши 63 години. Състоянието му беше критично в последните седмици, той беше в кома, като така и не успя да се възстанови въпреки усилията на лекарите.

Новината за кончината му бе потвърдена и от сина му, Николай Михайлов, който помоли за уважение и респект към цялото семейство в този толкова тежък момент за тях.