IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live

Христо Стоичков: Къде се забърза, Боби, сълзите не спират!

Михайлов издъхна днес, след като през ноември прекара инсулт

31.03.2026 | 12:17 ч. Обновена: 31.03.2026 | 12:18 ч. 23
Христо Стоичков е един от първите футболисти, които се сесбогуваха с Борислав Михайлов, който почина днес на 63 години.

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствай те ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Камата в профила си във Facebook. 

Свързани статии

Михайлов издъхна днес, след като през ноември прекара инсулт - само 50 дни, след като навърши 63 години. Състоянието му беше критично в последните седмици, той беше в кома, като така и не успя да се възстанови въпреки усилията на лекарите. 

Новината за кончината му бе потвърдена и от сина му, Николай Михайлов, който помоли за уважение и респект към цялото семейство в този толкова тежък момент за тях.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Христо Стоичков Борислав Михайлов футбол тъжна вест
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem