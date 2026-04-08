С гол в 94-ата минута ЦСКА постигна измъчена победа над Монтана

С гол на Петко Панайотов в 94-ата минута ЦСКА постигна измъчена победа с 1:0 като гост на последния в класирането Монтана.
Двубоят на "Огоста" не предложи много интересни моменти, повечето бяха пред вратата на гостите, които изиграха безобразно слаб мач.
В добавеното време младият халф на "армейците" все пак донесе трудния успех.
Играта на ЦСКА определено е притеснителна, още повече, че .
С победата "червените" събраха 55 точки и изместиха от 3-то място ЦСКА 1948, но отборът от Бистрица е с мач по-малко – домакинство на Ботев Враца.
Монтана остава на последната 16-та позиция с едва 16 пункта и спасението изглежда почти невъзможно. В следващия кръг отборът е домакин на Славия.
Още за срещата - на Gol.lgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.