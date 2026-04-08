С гол в 94-ата минута ЦСКА постигна измъчена победа над Монтана

С гол на Петко Панайотов в 94-ата минута ЦСКА постигна измъчена победа с 1:0 като гост на последния в класирането Монтана.

Двубоят на "Огоста" не предложи много интересни моменти, повечето бяха пред вратата на гостите, които изиграха безобразно слаб мач.

В добавеното време младият халф на "армейците" все пак донесе трудния успех.

Играта на ЦСКА определено е притеснителна, още повече, че .

С победата "червените" събраха 55 точки и изместиха от 3-то място ЦСКА 1948, но отборът от Бистрица е с мач по-малко – домакинство на Ботев Враца.

Монтана остава на последната 16-та позиция с едва 16 пункта и спасението изглежда почти невъзможно. В следващия кръг отборът е домакин на Славия.

