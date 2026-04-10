От 1 до 100+ пункта за година: efbet разширява букмейкърската си мрежа

Франчайз програмата „Отвори си efbet Пункт“ официално отбелязва своята първа година, постигайки впечатляващи резултати и мащабно присъствие на национално ниво. Само за 12 месеца компанията изгради една от най-бързо развиващите се букмейкърски мрежи в сектора.
Какво стои зад успеха?
Успехът на програмата се дължи на оптимизиран процес, който прави стартирането на efbet Пункт достъпно и удобно за партньорите. Ключовите предимства на модела включват:
- Бърз старт: Безплатно брандиране в кратки срокове.
- Техническо оборудване: Осигурено от компанията.
- Сигурна доходност: Атрактивна комисиона върху реализирания оборот.
- Експертна подкрепа: Непрекъснато съдействие от екип с над 35 години опит в индустрията.
От компанията посочват, че именно тези фактори стоят в основата на добрите резултати:
„Резултатите от първата година показват, че моделът ни работи и предлага стабилна основа за развитие. Ангажиментът ни към българския спорт и атрактивните коефициенти са двигателят, който помага на всеки наш партньор да успява.“
Бъдещи планове
След силното начало, efbet Пункт планира да запази темпото си на растеж и през следващата година. Компанията изказва благодарност на всички свои настоящи партньори и обявява, че кандидатстването остава отворено за цялата страна.
Всеки, който желае да развива собствен бизнес с подкрепата на утвърден бранд, може да намери повече информация на официалния сайт на програмата или да се свърже директно с екипа за консултация.
Контакти за кандидатстване:
Сайт: bm.efbetshop.com
Телефон: 0895 511 267 / 0886 502 382
Подробности за франчайза: franchising.bg