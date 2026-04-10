От 1 до 100+ пункта за година: efbet разширява букмейкърската си мрежа

Франчайз програмата „Отвори си efbet Пункт“ официално отбелязва своята първа година, постигайки впечатляващи резултати и мащабно присъствие на национално ниво. Само за 12 месеца компанията изгради една от най-бързо развиващите се букмейкърски мрежи в сектора.

Какво стои зад успеха?

Успехът на програмата се дължи на оптимизиран процес, който прави стартирането на efbet Пункт достъпно и удобно за партньорите. Ключовите предимства на модела включват:

Бърз старт: Безплатно брандиране в кратки срокове.

Техническо оборудване: Осигурено от компанията.

Сигурна доходност : Атрактивна комисиона върху реализирания оборот.

Експертна подкрепа: Непрекъснато съдействие от екип с над 35 години опит в индустрията.

От компанията посочват, че именно тези фактори стоят в основата на добрите резултати:

„Резултатите от първата година показват, че моделът ни работи и предлага стабилна основа за развитие. Ангажиментът ни към българския спорт и атрактивните коефициенти са двигателят, който помага на всеки наш партньор да успява.“

Бъдещи планове

След силното начало, efbet Пункт планира да запази темпото си на растеж и през следващата година. Компанията изказва благодарност на всички свои настоящи партньори и обявява, че кандидатстването остава отворено за цялата страна.

Всеки, който желае да развива собствен бизнес с подкрепата на утвърден бранд, може да намери повече информация на официалния сайт на програмата или да се свърже директно с екипа за консултация.

Контакти за кандидатстване:

Сайт: bm.efbetshop.com

Телефон: 0895 511 267 / 0886 502 382

Подробности за франчайза: franchising.bg