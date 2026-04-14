BGONAIR Live Новини Днес | 79

Платиха на търг 95 хиляди евро за скъсана фланелка на Тадей Погачар

Тя е подписана и от всичките му съотборници от тима на ОАЕ

14.04.2026 | 15:45 ч. Обновена: 14.04.2026 | 15:45 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

След победата си на Милано-Сан Ремо в края на месец март словенският колоездач Тадей Погачар предостави за продажба на търг разкъсаната си фланелка от успеха на сайта на собствената си фондация. Спортният екип бе продаден за 95 100 евро, пише вестник "Екип".

Фланелката, с която Погачар е карал в деня на победата, е подписана и от всичките му съотборници от тима на ОАЕ. В съобщението се казва, че тази сума ще бъде удвоена от самия Погачар и ще бъде предоставена на фондацията му, която подкрепя деца и млади хора в затруднено положение.

Фланелката е още по-ценна, тъй като е скъсана след падане на словенеца 33 км преди финала.  
(БТА)

