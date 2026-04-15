Григор - 135-и в ранглистата, но 14-и по приходи

Григор Димитров изпадна до 135-о място в световната ранглиста, но неубедителните резултати през този сезон не се отразяват особено на позицията му в класацията по доходи само от награден фонд.

Бившият №3 в момента е 14-и с общо 31 781 214 долара според статистиката на АТП. Само през тази година Димитров е изкарал 243 915 долара от мачовете си поединично и 11 370 от двойки.

Начело със 193 215 570 долара е рекордьорът по титли от “Големият шлем” Новак Джокович (Сър),

следван от прекратилите кариерата си Рафаел Надал (Исп) - 134 946 100, и Роджър Федерер (Швейц) със 130 594 339. Четвърти в момента е Карлос Алкарас. Испанецът, който след загубата си от Яник Синер (Ит) на финала на турнира от категорията “Мастърс 1000” отстъпи първото място в ранглистата, има 64 948 871 долара.

Обикновено професионалните спортисти изкарват много повече от рекламните си договори, пише "24 часа". Григор Димитров е лице на Lacostе за екипировка и официален състезател на Wilson, като през този сезон използва нов модел на американската фирма.

С класирането си в ранглистата в момента най-добрият български тенисист в историята не може да влезе директно в основната схема на следващия за сезона турнир от “Големият шлем” - откритото на Франция в Париж. Вариантите са да играе квалификации или да получи покана от организаторите, но второто е малко вероятно.

Постигнатото от Григор отдавна е достатъчно за

място сред големите звезди в тениса, а изпълненията му се дават като пример

Преди няколко дни специализиран германски сайт за треньори по тенис обърна внимание на сечения бекхенд на Димитров, който наистина е сред най-впечатляващите в професионалната верига.

“Чиста прецизност. Нисък, топката се плъзга по повърхността на корта, перфектен контрол. Димитров използва този удар не само за защита, но и за да разбива ритъма на съперниците си и да ги изважда от позиция. Той показва как можеш да превърнеш един “неутрален” удар в истинско оръжие”, пишат в Tennishaus.