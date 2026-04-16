Екс вратар на Арсенал и Ливърпул Алекс Манингер загина при катастрофа

Бившият вратар на Арсенал и Ливърпул Алекс Манингер почина на 48-годишна възраст след автомобилна катастрофа, включваща местна железопътна линия в родната му Австрия.

Бившият голмайстор на националния отбор загина в четвъртък в Залцбург, провинцията, в която е роден. Местната медия Salzburg ORF твърди, че колата на Манингер е била ударена, докато е пресичал железопътен прелез близо до Нусдорф ам Хаунсберг.

Смята се, че на Манингер е оказана помощ от екипи на място, след като колата му е била издърпана на няколко метра, след като е била освободена от превозното си средство.

Парамедиците бързо пристигнали на мястото, за да окажат допълнителна помощ, но бившият играч в крайна сметка не успял да бъде реанимиран.

Смята се, че Манингер е бил сам в превозното си средство, като машинистът на влака и пътниците не са наранени. Полицейско разследване на обстоятелствата около катастрофата продължава.

Аустрия Залцбург - клубът, където бившият вратар започна кариерата си - бяха първите, които изразиха най-дълбоките си съболезнования в социалните мрежи.

"С голям шок научихме за трагичния инцидент в Нусдорф, където Александър Манингер загуби живота си. Александър беше не само част от австрийското семейство от 1984 до 1996 г., но преди всичко човек, който остави своя отпечатък - на терена и извън него“, сподели клубът в изявление в социалните мрежи.

"В тези трудни часове, нашите дълбоки съболезнования са със семейството му, роднините му и всички, които бяха близки до него. Мислите на цяла Австрия са с теб. Почивай в мир, Александър! (емоджи с черно сърце)", се казва още в изявлението на клуба.

Първият австрийски играч във Висшата лига

48-годишният играч стана първият австрийски играч, който игра във Висшата лига, след като подписа с Арсенал през 1997 г., и спечели титлата в лигата и Купата на Футболната асоциация с "артилеристите“ по време на 39-те си участия в Северен Лондон.

По-късно Манингер се радваше на смени в европейски клубове, включително Торино, Сиена, Ред Бул Залцбург - новосформираната версия на Аустрия Залцбург след закупуването ѝ от Ред Бул през 2005 г. - Удинезе и Аугсбург.

Манингер също спечели Скудетото с Ювентус, а по-късно се завърна на английска земя за последния си сезон през 2016 г. с Ливърпул.

Ред Бул Залцбург също отдаде почит на Манингер в четвъртък, като написа в социалните мрежи: "Скърбим за загубата на нашия бивш играч Александър Манингер, който трагично загуби живота си при пътнотранспортно произшествие.

В националния отбор на страната си Манингер записа 33 мача между 1999 и 2009 г., пътувайки с отбора като част от състава на Австрия за Европейското първенство през 2008 г.