Българските бойни звезди на SENSHI 31 Gladiators

Четирима български гладиатори ще се бият в голямата международна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators. Тя ще се проведе на древноримската арена на Античния театър в Пловдив на 30 май от 19:30 часа. Основен акцент ще бъде Grand Prix в категория до 70 кг – изтощаващ турнир, в който 8 бойци излизат на ринга в директни елиминации, а след три битки само един от тях ще стане шампион. Форматът изисква пределни усилия, изключителна издръжливост, тактическо мислене и шампионски дух.

В основната схема на SENSHI Grand Prix България ще бъде представена от доказания боец Драгомир Петров. Той е двукратен европейски шампион на SENSHI (2023 и 2024 г.), европейски шампион по муай тай на EMC (2019 г.), победител в турнира Wizard (2019 г.) и четирикратен национален шампион по кикбокс. С впечатляващ рекорд от 12 победи в 17 участия на ринга на SENSHI, Петров влиза в турнира с увереност и амбиция да се справи с тежкото предизвикателство.

Сред резервите на SENSHI Grand Prix ще бъде и младият талант Михаил Велчовски, който е четирикратен шампион на България по К-1 и национален шампион по кикбокс. Велчовски вече има 4 участия за веригата, като в две от тях постига победи и гради кариерата си стъпка по стъпка. След победа в първия кръг на Grand Prix турнира до 70 кг той има реален шанс да участва като заместник на контузен боец и да запише името си в един от най-трудните турнири в бойните спортове.

Програмата на SENSHI 31 Gladiators включва и три супер битки, като в две от тях участие ще вземат български бойци, готови да се борят за победата.

Атанас Божилов, познат като „Мистър SENSHI“, също ще се качи на ринга в Пловдив. С впечатляващ актив от 24 победи в 26 мача за веригата и богат международен опит, той продължава да затвърждава статута си на един от най-успешните български кикбоксьори. Сред отличията му са европейска титла на SENSHI (2023 г.), световна титла на WAKO PRO в К-1 (2019 г.), както и редица медали от европейски и световни форуми. Той ще се изправи срещу опитен представител на Англия в категория до 75 килограма.

Даниел Динев ще направи своя дебют за веригата на 30 май в категория над 95 кг по правилата KWU Full Contact. Сред постиженията му са 3 място на световно първенство (2023 г.), вице европейски шампион (2024 г.), двукратен победител на световна купа (2024 и 2025 г.), първо място на европейска купа през 2025 г. и 14-кратен шампион на България в тежка категория. Негов опонент ще бъде известен румънец, побеждавал големи имена в кикбокса.

Под открито небе и в уникалната атмосфера на една от най-впечатляващите исторически сцени в България ще се насладите на висококласни двубои, силни емоции и безкомпромисни сблъсъци.