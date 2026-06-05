Левски строши рекорда за най-скъп трансфер с Рейналдо

Мениджърската агенция на новото попълнение на Левски Рейналдо обяви, че сделката по привличането на бразилското крило е на стойност 1.5 млн. евро. Това превръща 24-годишния футболист в най-скъпото входящо попълнение в историята на клуба.

Рейналдо пристига на стадион „Георги Аспарухов“ от португалския Санта Клара, като за последно е бил преотстъпен в Шавеш. Там крилото изигра 31 мача, в които реализира шест попадения и направи четири асистенции.

Бразилецът парафира дългосрочен договор с Левски, който е до лятото на 2029 година, с което клубът подсигурява услугите му за следващите сезони.

"Днес е един от онези дни, които отбелязват важен етап. С удоволствие обявявам трансфера на Рейналдо от Санта Клара в Левски на стойност 1,5 милиона евро - най-скъпото попълнение в историята на клуба. Отвъд финансовия аспект, говорим за грандиозен спортен проект с възможност за участие в Шампионската лига на УЕФА този сезон, сбъдвайки мечта, която всеки играч носи от детството си.

Това бяха сложни преговори, изградени с упорит труд, стратегия, търпение и убеждение. По време на процеса мнозина се съмняваха, че операция от такъв мащаб може да се осъществи, поставяйки под въпрос ценностите и възможностите ни. Но тези, които познават Рейналдо добре, знаят неговия талант, отдаденост и потенциал. Вярвахме в него от самото начало.

Повече от трансфер, това е признание за път, изграден с усилия и жертви. Момчето от Сидерополис преодоля още един важен етап от пътя си. Днес той си осигурява договор, който носи сигурност, стабилност и нови възможности за развитие не само като спортист, но и като личност, отваряйки врати към още по-големи висоти в европейския футбол.

Изключително щастлив и поласкан съм, че участвах в този процес и че мога да му помогна да осъществи още една голяма мечта в кариерата си. Благодаря на Рейналдо и семейството му за доверието, което ни гласуваха. Резултати като този засилват нашата отговорност и увереността, че сме на правилния път: работим сериозно, прозрачно и всеотдайно, за да изградим реални възможности за нашите спортисти.

Благодарим на нашите приятели Руи Гонсалвеш, беше фантастичен през целия процес от самото начало, и на Джери Перейра за партньорството в бизнеса и за целия професионализъм.

Поздравления, Рейналдо. Нека това бъде просто още една страница от една история, която все още има много успешни глави за написване. Продължаваме заедно, защото това е само началото на много повече", написаха от мениджърската агенция на Рейналдо.