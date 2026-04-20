Резултатът при обработени 91,68% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,69%, ГЕРБ-СДС излезе втори

Данните на ЦИК към 10:00 на 20 април при обработени 87.23%% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,69%.

В битката за второ място настъпи промяна и вече втори са ГЕРБ-СДС с 13,39%, а ПП-ДБ е с 13,21%.

На четвърто място е ДПС с 6,2%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,35%.

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.

Засега се оформя петпартиен парламент.

Ето и подреждането

"Прогресивна България" - 44,69%

ГЕРБ-СДС - 13,39%

ПП-ДБ - 13,21%

ДПС - 6,2%

"Възраждане" - 4,35%

МЕЧ - 3,3%

"Величие" - 3,15%

"Сияние" - 3%

"БСП-Обединена левица" - 3%

АПС - 1,4%

ИТН - 0,7%