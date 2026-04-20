Резултатът при обработени 91,68% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,69%, ГЕРБ-СДС излезе втори

Данните на ЦИК към 10:00 на 20 април при обработени 87.23%% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,69%.
В битката за второ място настъпи промяна и вече втори са ГЕРБ-СДС с 13,39%, а ПП-ДБ е с 13,21%.
На четвърто място е ДПС с 6,2%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,35%.
Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.
Засега се оформя петпартиен парламент.
Ето и подреждането
- "Прогресивна България" - 44,69%
- ГЕРБ-СДС - 13,39%
- ПП-ДБ - 13,21%
- ДПС - 6,2%
- "Възраждане" - 4,35%
- МЕЧ - 3,3%
- "Величие" - 3,15%
- "Сияние" - 3%
- "БСП-Обединена левица" - 3%
- АПС - 1,4%
- ИТН - 0,7%