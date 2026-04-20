Резултатът при обработени 87.23%% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,56%, "Възраждане" на ръба

Разликата между ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС е минимална

20.04.2026 | 09:42 ч. Обновена: 20.04.2026 | 09:45 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Данните на ЦИК към 09:00 на 20 април при обработени 87.23%% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,56%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.

В битката за второ място ПП-ДБ събира 13,45%, а ГЕРБ-СДС - 13,31%.

На четвърто място е ДПС с 5,85%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,4%. 

Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ. 

Засега се очертава петпартиен парламент. 

Ето и подреждането:

  • "Прогресивна България" - 44,56%
  • ПП-ДБ - 13,45%
  • ГЕРБ-СДС - 13,31%
  • ДПС - 6,08%
  • "Възраждане" - 4,38%
  • МЕЧ - 3,2%
  • "Величие" - 3,16%
  • "Сияние" - 3%
  • "БСП-Обединена левица" - 3%
  • АПС - 1,4%
  • ИТН - 0,75%
