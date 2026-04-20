Резултатът при обработени 87.23%% протоколи на ЦИК: ПБ - 44,56%, "Възраждане" на ръба

Данните на ЦИК към 09:00 на 20 април при обработени 87.23%% СИК протоколи в РИК сочат убедителна победа на "Прогресивна България" с 44,56%, което означава и мнозинство в новото Народно събрание.
В битката за второ място ПП-ДБ събира 13,45%, а ГЕРБ-СДС - 13,31%.
На четвърто място е ДПС с 5,85%, а над чертата продължава да бъде "Възраждане" с 4,4%.
Под чертата, в рамките на около 3%, остават БСП-Обединена левица, "Сияние", "Величие" и МЕЧ.
Засега се очертава петпартиен парламент.
Ето и подреждането:
- "Прогресивна България" - 44,56%
- ПП-ДБ - 13,45%
- ГЕРБ-СДС - 13,31%
- ДПС - 6,08%
- "Възраждане" - 4,38%
- МЕЧ - 3,2%
- "Величие" - 3,16%
- "Сияние" - 3%
- "БСП-Обединена левица" - 3%
- АПС - 1,4%
- ИТН - 0,75%