Справи ли се служебното правителство с организацията на вота?

"Служебното правителство дойде със заявка за по-добра организация на изборния процес и за по-честни избори, за по-голяма прозрачност в действията на изпълнителната власт. МВР ежедневно осигуряваше информация за предприетите акции срещу купения вот. Изпълнителната власт се справи със своите задължения. МВР положи много усилия да разследва натиска над избирателите", заяви съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на изборите Ваня Нушева в "България сутрин".

Тя подчерта, че са работили в изключително напрегната обстановка.

"Значителна част от партиите осъществяваха предизборната си кампания фокусирани върху действията на изпълнителната власт. Правителството беше обект на политически атаки. Липсваха политическите послания и визията на партиите как да се управлява страната", каза още Нушева за Bulgaria ON AIR.

Тя отбеляза, че в средата на изборния ден е имало дезинформационна кампания, че машините за гласуване масово не работят. Имало е поредица от сигнали за една и съща неработеща машина.

Машините за гласуване и хартиените бюлетини

ЦИК събираше информация от изпълнителя "Сиела Норма", данните показват общо 113 несработили машини от общо 9354 в страната, стана ясно от думите на Нушева.

"Това е около 1%, почти идентичен брой с предходни избори. Няма нито един сигнал за проблем със софтуера на машините. Случиха се комични ситуации за опити за отваряне с отвертка. Използваме машините като принтери, тяхната памет е орязана и не могат да се използват за протокол. Хартиените бюлетини бяха доставяни там, където не са достигнали", обясни гостът.

Изборите зад граница

В чужбина няма как да няма големи опашки, след като броят на секциите извън ЕС е ограничен, обърна внимание Нушева.

"Служителите на МВнР, на дипломатическите и консулски представителства комуникираха с българските общности в чужбина, за да уточнят най-подходящите места за създаване на секции, които да позволят по-голям брой избиратели да гласуват. Когато има висока избирателна активност и когато секциите са изкуствено ограничени, се получава това положение", каза тя.

Според Нушева проблемът с членовете на секционни комисии се корени в поддържането на връзките на партиите с техните членове и симпатизанти, както и обучението им.

Когато няма достатъчно добросъвестно отношение на предложените кандидати за членове на комисии и те не са добре обучени или са заменени, няма как да имаме по-различен резултат, посочи тя.

Нушева изтъкна, че за пръв път имаме толкова много образувани досъдебни производства и събрани данни, че нещо се извършва на терен. Тя отбеляза и иззетата сума от над 1,2 млн. евро за купуване на гласове.

Нушева определи като срамно действие и грозна сцена изгонването на международен наблюдател от представител на една от политическите партии: "В рамките на изборния ден трябва да се стремят да бъдат неутрални в своите задължения и отношение".