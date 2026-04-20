Външната политика ще е предизвикателството пред Румен Радев

Коалицията "Прогресивна България" събра повече от 1,2 милиона гласа и е като категоричен победител с възможност за самостоятелно управление. Резултатът изненадва дори част от анализаторите.

"Надмина очакванията ми. Да, очаквах Румен Радев да е първа политическа сила, но да си призная, аз не очаквах, че резултатът ще предопредели самостоятелно управление. Последните 4 години с толкова много избирателни цикли българинът не слагаше всички яйца в една кошница", каза политологът Теодор Славев пред "България сутрин".

Според него това бележи

промяна в поведението на избирателите, които през последните години избягваха да концентрират властта в една партия.

"Естествено, че аз не съм очаквал това. В крайна сметка всички агенции бяха единодушни по отношение на това, че тази партия ще спечели, но няма да има мнозинство", коментира политологът проф. Николай Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Въпреки ясния победител, остава интрига около това дали "Възраждане" ще премине парламентарната бариера.

По отношение на бъдещото управление Славев очерта по-скоро умерен подход.

Той не очаква радикални промени в икономическата политика, включително в данъчния модел, нито резки действия по въпроса с Еврозоната.

В същото време подчерта, че реформите в сектори като здравеопазване, образование и съдебна система са належащи и вероятно ще бъдат сред първите задачи на новото управление.

Външната политика се очертава като потенциално предизвикателство.

Проф. Найденов допуска възможност за по-осезаема промяна, особено по отношение на Русия и войната в Украйна, като изрази притеснение, че подобна ориентация трудно се съчетава с принципите на демокрацията.

Той смята, че в крайна сметка ще се търси балансиран български модел между позициите на Европейския съюз и Русия.

Славев обаче вижда в изказванията на Радев по-скоро опит за успокоение и прагматизъм.