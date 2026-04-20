Синът на Рут Колева навърши годинка

Синът на Рут Колева стана на 1 годинка! В петък миналата седмица, 17-и април, 35-годишната певица публикува в профила си в Instagram серия кадри на момченцето.

Първо виждаме как Езра стои изправен в количката, носи светъл суичер с животинки и сини слънчеви очила. После пък има близък кадър на лицето му, докато лежи. Третата снимка е от креватчето, като там Езра още е малко бебе и до него има синя играчка.

"Една година Езра", написа звездата към сладките кадри.

Рут събра много поздравления за сина си. Някои отбелязват, че детето доста прилича на майка си.

