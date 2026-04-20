Радев е отмъкнал най-много гласове от ПП-ДБ и ГЕРБ

15% от всички упражнили правото си на глас на 19 април са решили за кого да гласуват в последните няколко дни (7,8%) или в самия изборен ден (6,9%). Близо две трети (64%) от всички гласували смятат, че изборите ще доведат до промяна към по-добро. Само 5% са на обратното мнение.

Профилът на избирателя на „Прогресивна България“ е балансирано разпределен по всички демографски групи. Регистрираме малко по-изразено натрупване сред по-възрастните (над 50 г.), както и в областните и малките градове.

Прави впечатление, че близо една четвърт (24%) от всички гласували за формацията на Румен Радев са решили за кого да гласуват по време на кампанията, което е и най-високият дял в сравнение с останалите парламентарно представени партии и коалиции.

От кои партии "дърпа" Радев?

Основната част от гласоподавателите на „Прогресивна България“ са бивши избиратели на ПП-ДБ (18,3%), ГЕРБ (15,6%), БСП (11,3%), както и от негласували на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. (15,9%).

Над една четвърт (28,7%) от всички гласували български турци са подали гласа си за „Прогресивна България“. Формацията на Румен Радев е предпочитанието и на 38% от поколението Z. Втора след тях е ПП-ДБ, като за тях са гласували една пета от всички между 18 и 29 г.

ПП-ДБ и МЕЧ с най-млад електорат

ПП-ДБ е коалицията с най-млад електорат сред парламентарно представените формации, като 40% от всички гласували за тях са под 40 години. Единствено МЕЧ разполага с по-млад електорат, като при тях 45% от гласувалите за тях са под 40 години.

ГЕРБ остава по-добре представен в средната възраст (между 40 и 60 годишните), където е близо половината от техния електорат.

Над една четвърт от гласувалите за ГЕРБ на последните парламентарни избори през октомври 2024 г., на 19 април са дали своя глас за „Прогресивна България“. Същото се отнася за 36% от гласувалите за ПП-ДБ през 2024 г., 44% от Възраждане и над половината от избирателите на БСП.

Жените са по-голямата част от всички, отишли до урните на 19 април

Жените са по-голямата част от всички, отишли до урните на 19 април (53%). Мъжете гласоподаватели са били 47 на сто от всички. Електоратите на отделните партии са сравнително балансирано разпределени по пол.

Прави впечатление подчертано по-женският профил на избирателя на „Прогресивна България” (55.2 на сто в полза на дамите спрямо 44.8% за господата). Точно наопаки е половото разпределение при избирателите на ДПС. При ГЕРБ-СДС разпределението е 52.2 на 47.8% в полза на жените. Сходни са резултатите и на ПП-ДБ – 52.8% жени и 47.2 на сто – мъже.

Кой привлича висшистите?

Най-много от висшистите, отишли до урните, са подали гласа си за ПП-ДБ (64.9%). Основното ядро от избиратели на „Прогресивна България” са със средно образование (51.6 на сто). Най-много от избирателите с основно или по-ниско образование са гласували за ДПС. При ГЕРБ-СДС има почти пълна равнопоставеност между висшисти (47.6%) и хора със средно образование (49.6 на сто).

Най-много от избирателите са се определили като българи (86.4%). Следват етническите турци, които представлявар 8.8 на сто от всички отишли до урните на 19 април. Ромите са едва 1.5% от всички избиратели, а 3.2 процента са се определили от друг етнос.

Най-много гласували има сред работещите хора (68.7%). След тях се нареждат пенсионерите - 20.7 на сто от всички, упражнили правото си на вот. Безработните са 6.5 на сто, а учащите - 4.1.