Новите избори: Грешките бяха същите като всеки път

Ситуацията в столичната "Арена София" с обработката на изборните протоколи вече е спокойна. Безсънна нощ изкараха хората, които бяха част от СИК и хората, които съставят и оформят РИК.

Този път предаването е било много по-бързо и организирано в сравнение с предходни избори.

"Грешките бяха същите като всеки път,

с разликата, че над 80% от съставите на СИК участваха за първи път - непознати лица. И другото, което също допринесе, е високата избирателна активност. Съответно големият брой бюлетини, които трябваше да се отчетат и да се попълнят в протоколите", каза председателят на 23 РИК Полина Витанова за "България сутрин".

По думите ѝ

новото опаковане на изборните книжа и новите приложения също са предизвикали объркване.

"Звъняха доста, за да питат какво трябва да се попълни, какви са констативните протоколи, какво е мобилното приложение. Това също ги забави, грешните са сборни. Разбира се, имаше и протоколи, в които имаше доста голямо разминаване в гласовете. Направихме повторно преброяване на гласовете", допълни Витанова в ефира на Bulgaria ON AIR.

В 23 РИК повечето избиратели са гласували с машина.

"Има изключително висока избирателна активност, особено в район "Студентски", там е 70%. В 16 секционни избирателни комисии гласуването продължи след 20 ч., а в три - до след 21 ч., останаха избиратели, които не успяха да гласуват", подчерта тя.