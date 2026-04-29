Нефтохимик спъна волейболния Левски по пътя за титлата

Носителите на Купата на България от Нефтохимик 2010 Бургас вкараха финалната серия в мъжкото волейболно първенство с шампиона Левски София в четвърти мач.

Възпитаниците на Иван Станев се наложиха над съперника с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) гейма в третия сблъсък помежду им, изигран в столичната зала "Левски София".

Четвъртият двубой от финала в Супер Волей е в събота, 2 май, а домакин е Нефтохимик.

При нова победа над бургазлии, резултатът ще бъде изравнен на 2-2 успеха и решителният пети мач ще се играе във вторник, 5 май в залата на "сините", които се борят за трета поредна титла