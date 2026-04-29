IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Нефтохимик спъна волейболния Левски по пътя за титлата

При нова победа над бургазлии, резултатът ще бъде изравнен

29.04.2026 | 21:22 ч. Обновена: 29.04.2026 | 21:24 ч.
Снимка: ВК Нефтохимик Бургас / VC Neftochimic Burgas

Носителите на Купата на България от Нефтохимик 2010 Бургас вкараха финалната серия в мъжкото волейболно първенство с шампиона Левски София в четвърти мач.

Възпитаниците на Иван Станев се наложиха над съперника с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) гейма в третия сблъсък помежду им, изигран в столичната зала "Левски София".

Четвъртият двубой от финала в Супер Волей е в събота, 2 май, а домакин е Нефтохимик.

При нова победа над бургазлии, резултатът ще бъде изравнен на 2-2 успеха и решителният пети мач ще се играе във вторник, 5 май в залата на "сините", които се борят за трета поредна титла

Тагове:

Левски Нефтохимик волейбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem