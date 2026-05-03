Без голове в двубоя между Арда и Черно море

Двата отбора изиграха равностоен двубой в Кърджали

03.05.2026 | 15:51 ч. 0
Арда и Черно море завършиха 0:0 в мач от Втора група на плейофите на Първа лига. Двата отбора изиграха равностоен двубой в Кърджали, в който домакините имаха леко предимство, но в крайна сметка заслужено се стигна до равенството.

Така преди другата среща от групата между Ботев (Пд) и Локомотив (Пд), “моряците” запазват петото място с 48 точки. Арда пък е седми с 45, пишат от Gol.bg

Първият по-добър шанс се откри пред Светослав Ковачев. Халфът на домакините получи в пеналта от Лъчезар Котев и стреля от малък ъгъл, но неточно. Малко по-късно Димитър Велковски шутира от далечно разстояние, а Томов се справи и спаси.

Гостите стигнаха до добра възможност в 37-ата минута, но удар на Селсо Сидни премина встрани от вратата. След почивката Николай Златев получи добра възможност от пряк свободен удар, но от границата на наказателното поле стреля неточно.

Бирсент Карагарен пък опита да отбележи директно от корнер, но изпълнението му премина над напречната греда. В 77-ата минута Густаво Каскардо центрира от десния фланг и сложи топката на главата на Карагарен, който не успя да я насочи към вратата от близко разстояние.

В края тимът на Александър Тунчев натисна. Силен удар на Светослав Ковачев обаче срещна тялото на играч на гостите. В добавеното от съдията продължение Лъчезар Котев отправи мощен удар от границата на пеналта, но Томов отново бе на мястото си и спаси.

Черно море Арда първа лига Кърджали футбол
