Преференции срещу електорат: скритият конфликт в коалицията ПП–ДБ

Анализаторът Кристиян Шкварек направи дисекция на развода между "Продължаваме промяната" и Демократична България" във Фейсбук. Той коментира, че една от причините за скрития конфликт е, че зад гърба на ПП стои повече електорат, но Демократична България завоюва повече депутатски места. На последните избори ДБ извоюва 21 депутати, а ПП - 16. Шкварек задава риторичният въпрос "сериозно за причината защо ПП и ДБ се разделиха".

До последно в изследвания на социолози, правили вътрешни замервания, с които съм разговарял лично, съотношението на гласоподавателите в коалицията е около 55% за Продължаваме Промяната срещу 45% за Демократична България. Тоест, ПП носи повече избиратели на коалицията от ДБ. Но тъй като ДБ са значително по-организирана и стегната общност, която играе силно преференциално, успяваха да концентрират така гласа си във всеки МИР, че да пренареждат листите. Междувременно, 55-те % на ПП, макар и повече, не играят толкова преференциално, разхвърлят вота си по листите и гласуват предимно за цялата партия, отколкото за конкретни лица в нея.

Поради което се получаваше следното - ПП носи 55% от електората, но получава значително под половината, понякога дори под 40% от депутатите. ДБ носи 45% от електората, но така успешно му концетрира преференциите във всеки МИР зад един-двама кандидати, че пренарежда тези на ПП и финишира с над 60% от депутатите в парламента.

Позицията на ПП е, че това е несправедливо - те да носят 55% от електората, а да финишират с под 40% от депутатите. Позицията на ДБ е, че това е напълно позволен инструмент и си е проблем на ПП, че не го ползват достатъчно добре. И двете позиции са валидни, и двете страни са прави за себе си. А когато сблъсъкът е между две валидни позиции, то разрешението става невъзможно, а разцеплението - неизбежно.

ПП си тръгнаха, защото знаят, че с тях остава 55% от електората на коалицията, тоест при ново явяване те би трябвало да покачат броя на депутатите си, а ДБ да го намалят. Това, което ПП не успяват да сметнат, обаче, е че с ДБ си тръгва почти цялата "секта" - НПО-тата, медиите, активистите, анализаторите им по телевизиите, най-гнусните Фейсбук страници и най-фанатизираните либерални хейтъри. Поради което, дори сега да остават с по-малкото гласоподаватели, неизбежно ДБ ще спечелят битката срещу ПП в дългосрочен план.

Това ще се случи, защото ПП просто няма как да издържи на дъжда от ла*на, който сектата в ядрото на ДБ ще започне да изсипва върху тях съвсем скоро, но методично и ежедневно. Тепърва предстои разни антикорупционни фондове и мега "независимите" журналисти от демократичната общност да се сетят и за схеми покрай политици от ПП. Довчерашните приятелски страници във ФБ ще почнат да сипят такава помия по Асен, Киро и Лена, каквато и най-кафявата пеевска медия не е сипала.

Разбирам защо ПП си тръгнаха - писна им да носят повечето гласове в коалицията, а да получават по-малкото депутати, заради преференциалната игра на ДБ. Но ако и те се бяха опитали да разберат защо хора като мен мразят в костите си "демократичната общност", и защо обясняваме от години каква автентично болна, социопатична, животинска секта са ядрото на ДБ, нямаше да правят грешката да се цепят от нея. Като сте се събрали веднъж, по-добре си стойте зад гърба на най-големия и фанатичен лайн*мет в България. Сега излизате пред него, накъдето мята. Чака ви такава вълна от лицемерна, "приятелска", жълтопаветна помия, че ще си спомняте с носталгия всичко, хвърлено срещу вас до момента от "статуквото", "задкулисието" и "копейките"