Симеон Николов спечели бронза в Русия

“Локомотив” (Новосибирск) победи като гост на “Зенит” (Санкт Петербург) в мач №5 от малкия финал

04.05.2026 | 06:30 ч.
Снимка Фейсбук

И във втория си сезон в чужбина българският феномен в световния волейбол Мони Николов стигна до отличие.

След като миналата година спечели титлата от колежанското първенство на САЩ с “Лонг Бийч” и бе обявен за №1 на кампанията, в събота 19-годишният разпределител се окичи с бронз в Русия, съобщи "24 часа".

Николов отново игра силно и находчиво за водения от Пламен Константинов “Локомотив” (Новосибирск) при победата като гост на “Зенит” (Санкт Петербург) с 3:0 (25:22, 25:20, 25:23) в решителния мач №5 от малкия финал.

Така “железничарите” спечелиха серията с 3:2 успеха. Мони завърши с 6 точки (3 аса).

За волейболист номер 6 в света за миналата година предстои кратка почивка, след което той ще се присъедини към подготовката на държавния ни тим за летния сезон. 

