Григор Димитров се издъни и на старта на "Чалънджър"-а в Бордо

Отстъпи с два тайбрека на американеца Мартин Дам още в първия кръг

13.05.2026 | 21:09 ч. Обновена: 13.05.2026 | 21:10 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Григор Димитров продължава с негативното си представяне и отстъпи с с 6:7(3), 6:7(7) на американеца Мартин Дам още в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър" в Бордо. 

Така Димитров, който се срина до 170-о място в световната ранглиста на АТР, инкасира седма поредна загуба, а от началото на сезона има едва две победи.

Срещата продължи час и 45 минути, като във всеки един от сетовете двамата си размениха по един пробив и така приключиха на 6:6, което наложи да се играят два тайбрека. В първия Димитров изостана набързо с 0:3 и след това с 1:4, като даде две подавания и се предаде при първия сет-пойнт.

Във втория сет двамата си размениха пробиви в 8-ия и 9-ия гейм. В тайбрека Димитров изоставаше отново с 0:3, но успя да се върне до 4:4. Равенството се запази до 7:7, като накрая Григор Димитров даде мача при свое подаване.

22-годишният Мартин Дам е на 115-о място в световната ранглиста и стигна до мача с Димитров през квалификациите. 34-годишният Димитров пък участва с "уайлд кард" в надпреварата през тази седмица, като това е вторият му "Чалънджър" от 14 години насам. Следващият съперник на отстранилия Димитров американец е водачът в схемата тук Артюр Ридеркнеш (Франция).

