BGONAIR Live Новини Днес | 97

"Bangaranga" е защитена от българското и европейското право

Ще бъдат предприети необходимите правни действия

19.05.2026 | 18:15 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Песента Bangaranga, изпълнена от DARA вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство, съобщават от Вирджиния Рекърдс.

Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента Bangaranga, която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, заявяваме следното:

В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса „Евровизия“ 2026.

От музикалната компания заявяват още, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Bangaranga Дара Евровизия
