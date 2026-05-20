ВАР, греда, драма: ЦСКА би Локо Пловдив и спечели Купата след дузпи

ЦСКА победи Локомотив Пловдив с 5:4 след изпълнение на дузпи. Димитър Илиев и Запро Динев изпуснаха от бялата точка, а Ето'о вкара победната дузпа. Така "червените" си осигуриха участие в Лига Европа.

Двубоят се игра пред 30 000 на "Васил Левски". В 11-ата минута ЦСКА поведе в резултата с гол пак на Леандро Годой. Джеймс Ето'о центрира от статично положение, а аржентинският стрелец се измъкна от противниковата опека и прониза Боян Милосавлйевич с глава - 0:1.

Няколко минути по-късно "червените" имаха нов шанс - отново след статично положение, но корнер. Удар от дъгата на Теодор Иванов мина с около метър-два над целта. Отговорът на Локомотив Пловдив не закъсня - пред Йоел Цварц се освободи място да стреля от позиция малко извън наказателното поле. Нидерландецът шутира мощно, но извлече само корнер след рикошет в Теодор Иванов. От произлезлия ъглов удар Лукас Риян скочи най-високо и стреля с глава, а Фьодор Лапоухов изби с феноменален рефлекс от голлинията.

Следващата ситуация бе за ЦСКА в 22-ата минута. Центриране от Анхело Мартино от фал бе върнато от втора греда на първа, където Мохамед Брахими опита акробатично изпълнение, като малко не му достигна за истински красив гол.

Отново "армейците" бяха близо до гол на прага на 28-ата минута. Неразбирателство между Андрей Киндриш и Милосавлйевич едва не позволи на Годой да остане на празна врата. От произлезлия корнер топката също стигна до Годой, но нападателят не успя да нанесе хубав удар с глава.

В самото начало на втората част Локомотив Пловдив изравни резултата. Опитният Умарбаев центрира от статично положение, а Лукас Риян надскочи отбраната на домакините за 1:1.

"Червените" бързо можеха да вземат преднина за втори път доста скоро. Анхело Мартино от добра позиция шутира покрай вратата на Милосавлйевич. Локо Пд също имаше шанс за гол - хубав удар на Цварц мина агонизиращо близо до гредата на Лапоухов.

В 57-ата минута ЦСКА пак бе близо до гол след хубава комбинация, минала през центъра, и стигнала до Мартино. В крайна сметка Пастор остана в позиция да стреля от само 5-6 метра разстояние и намери тялото на Милосавлйевич.

След по-монотонен около четвърт час, ЦСКА можеше да вкара копие на първия си гол. Ето'о отново центрира от свободен удар, а Годой засече - около метър го раздели от ново попадение. Две минути по-късно "червените" изпълниха и заучено положение, след като Брахими беше фаулиран. Жордао имаше възможност да стреля от фронтална позиция, пращайки топката покрай вратата на Милосавлйевич и "смърфовете".

В 89-ата минута Каталин Иту направи смел опит да прехвърли Фьодор Лапоухов зад центъра, като не бе никак далеч от желание резултат. Беларуският вратар спря топката на голлинията. Така дойде 95-та минута, при която Годой отбеляза своя гол, който обаче предизвика истиски хаос на терена.

Истинска драма настъпу в края на даденото продължение. ЦСКА вече се виждаше като носител на Купата на България, след като вкара гол в 95 минута. "Червените" отбелязаха чрез Годой, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка на Лео Перейра.

Така двата отбора завършиха при резултат 1:1 в редовното време.

През първото продължение ЦСКА бе близо до гола, но удар на Ето'о срещна страничната греда. Локомотив Пловдив пък изпусна своя шанс да поведе в началото на второто продължение. Лами бе изведен очи в очи срещу Лапоухов, но ударът му бе спасен от вратаря.

Цварц също имаше възможност да се разпише, но отново се намеси Лапоухов.

Така двата отбора решиха двубоя след дузпи.