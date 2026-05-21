Звезда на Тунис аут от световното, баща му го наказал

Един от най-големите таланти на тунизийския футбол - Луи Бен Фархат, няма да играе на Мондиал 2026. Причината за това е смайваща - неговият баща го е "наказал" и не му е позволил да отиде Световното по футбол.

Отсъствието му беше най-голямата изненада в състава на селекционера на Тунис Сабри Ламуши.

"Получих обаждане от баща му тази сутрин и той ми каза, че е твърде рано да го викам и отказа да играе на Световното първенство. Малко след това се обадих на Луи, но той не отговори. Това е неуважително", призна Ламуши.

Източници, близки до играча, посочват, че Бен Фархат и семейството му се опасяват, че слабото му представяне на Световното първенство може да намали пазарната му стойност и да му затвори вратите към по-големите клубове. От друга страна, тунизийското мнение е, че нападателят, роден в Германия, може би чака бъдеща повиквателна за германския национален отбор.

Футболният бум на Бен Фархат е очевиден от месеци. Той е само на 19 години и е звезда на Карлсруе във Втора Бундеслига. В началото на март германската преса разкри, че той е един от играчите, наблюдавани от Байерн Мюнхен. Баварският клуб е проучил профила му и е установил официален контакт с Карлсруе. Това развитие в живота на играча очевидно го е накарало да преосмисли някои неща.