Млада полякиня осуети руския финал на "Ролан Гарос"

Мая Хвалинска е едва втората квалификантка, стигнала до финала на турнир от Големия шлем по тенис - и първата в историята на "Ролан Гарос".

24-годишната полякиня елиминира Диана Шнайдер със 7:6 (4), 6:4 на 1/2-финалите снощи.

Така Хвалинска осуети изцяло руски сблъсък за титлата в Париж, след като по-рано днес Мира Андреева вече беше отстранила украинката Марта Костюк с 6:1, 6:3.

За 19-годишната Андреева това също ще е дебютно участие в мач за "мейджър" трофей,

но тийнейджърката от Красноярск вече е утвърдена фигура в женския тенис и заема 8-о място в световната ранглиста.

Докато Хвалинска влезе в турнира като №114 в класацията на WTA и имаше амбициите просто да преодолее пресявките във френската столица. Досега тя никога не беше играла в основната схема на клей класиката и имаше общо три мача в най-престижната верига - два на "Уимбълдън" (2022) и един на Australian Open (2025).

Сега младата Мая е само на една крачка от първата си титла в женската професионална асоциация, при това от Шлема. Преди нея само две дебютантки бяха стигали до последния мач на "Ролан Гарос" - легендите Ивон Гулагонг (1971) и Крис Евърт (1973), като първата печели титлата, припомня Сега.

Единствената друга тенисистка, тръгнала от предварителната схема и участвала във финала на турнир от Големия шлем, пък беше Ема Радукану на US Open 2021. Тогава британката спечели по сензационен начин трофея в Ню Йорк, побеждавайки канадката Лейла Фернандес с 6:4, 6:3.

"Честно казано, това е като някакъв сън.

Не знам какво се случва. Не знам какво да кажа. Просто съм много щастлива - отрони Хвалинска в ТВ интервюто на централния корт "Филип Шатрие". - Гледах малко Мира. Тя игра преди нас, беше невероятна. Със сигурност ще дам всичко от себе си. Та това е финал от Големия шлем!"

С героичния си поход дотук Мая Хвалинска вече си гарантира скок с 93 места до №21 в ранглистата. Ако вдигне шампионската купа на "Ролан Гарос", полякинята ще дебютира в Топ 20 директно на 14-о място.

Финалът при жените е в събота (6 юни).