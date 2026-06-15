Сърбия отново ни спря във Волейболната лига на нациите

Националният отбор на България за мъже допусна загуба с 0:3 (28:30, 22:25, 23:25) гейма от Сърбия в четвъртия си мач от турнира Волейболна лига на нациите в Бразилия.

Така играчите на Джанлоренцо Бленджини си тръгват от бразилската столица с две победи и две поражения, след като надиграха Иран и Аржентина, но отстъпиха и пред Белгия в откриващия си двубой, предаде БТА.

Най-драматичен и до голяма степен решаващ за изхода на мача бе първият гейм. В него България изоставаше в резултата до средата му, след това поведе с две точки, стигна до три геймбола, но ги пропусна, а след атака на Александър Николов в аут геймът приключи при 30:28 в полза на сърбите.

Във втория гейм западните ни съседи успяха да направят серия от пет поредни точки - най-дългата за който и да е от двата отбора в целия мач, с която поведоха с 18:14 и до края не изпуснаха инициативата.

Това накара старши треньорът Бленджини да направи промени в състава и на полето се появиха Жасмин Величков, Преслав Петков, Денислав Бърдаров и Стоил Палев. Това даде известен тласък в представянето на българския тим и той поведе с 10:6, а след това и с 15:12 точки.

В края на гейма обаче сръбските волейболисти показаха по-добра концентрация и по-добра игра в отделните елементи, което позволи на тима да направи обрат и да триумфира след 25:23.

Александър Николов бе най-полезен за България с 21 точки, а с 8 завърши Мартин Атанасов. Алекс Грозданов добави още 5. За Сърбия с 14 точки приключи Лазар Маринович, а 13 прибави Велко Машулович.

Във временното класиране България е на девето място с 6 точки, докато Сърбия е на трета позиция с 9.