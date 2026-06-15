Държавният шампионат по карате киокушин за деца събра 179 състезатели във Велико Търново

Държавният шампионат по карате киокушин за деца до 8 и до 10 години събра 179 състезатели от 26 клуба, членове на Българската Карате Киокушин Федерация, във Велико Търново. Надпреварата се проведе на 13 юни в ДКС “Васил Левски“, а след оспорвани двубои СК “Оками Дожо“ – Асеновград завоюва първото място в отборното класиране.

Организатори на състезанието бяха клуб “Катана“, Българската Карате Киокушин Федерация и Община Велико Търново. Главен съдия на турнира беше шихан Асен Асенов.

В различните възрастови и теглови категории сили премериха 179 състезатели от 26 клуба, членове на БККФ. Малките каратеки демонстрираха отлична подготовка, състезателен дух и спортсменско поведение, а турнирът предложи множество оспорвани срещи и силни емоции както за участниците, така и за публиката.

В отборното класиране първото място завоюва СК “Оками Дожо“ – Асеновград с актив от четири златни, три сребърни и три бронзови медала. На втора позиция се нареди СК “Надежда-Габрово“, а третото място беше поделено между СКК “Юнак“ – Русе и СК „Икигай“ – Бургас.

Специалните отличия при момчетата бяха присъдени на Божидар Петров от клуб “Хикари“ – Трявна за най-добра техника и на Пламен Лолев от СК „Надежда-Габрово“ за боен дух. При момичетата наградата за най-добра техника получи Габриела Дойчева от клуб “Аскен“ – Стара Загора, а отличието за боен дух беше присъдено на Елица Тодорова от СКК “Юнак“ – Русе.

Състезанието беше последното от календара на Българската Карате Киокушин Федерация за първото полугодие на 2026 година. Следващото голямо предизвикателство пред младите състезатели ще бъде World Cup Varna 2026 за възрастовите групи 14–15, 16–17 и 18–21 години, която ще се проведе по време на XX Международен летен лагер по бойни изкуства от 5 до 12 юли във Варна.

