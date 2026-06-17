Мбаппе с два рекорда за победата на Франция над Сенегал

Франция победи Сенегал с 3:1 в първия си мач от група I на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Килиан Мбапе откри резултата в 66-ата минута, а Брадли Баркола в 82-а минута отбеляза второто попадение за "петлите". В добавеното време паднаха още два гола. Първо за Сенегал точен беше Ибрахим Мбайе, след което Мбапе фиксира крайното 3:1 и записа два рекорда.

Той подобри рекорда на Оливие Жиру и стана голмайстор номер 1

на френския национален отбор за всички времена, като има вече 58 попадения в 99 мача, а Жиру е отбелязал 57 в 137 двубоя. А с втория си гол надмина Жуст Фонтен за голове на световни първенства. 27-гоодишният нападателят на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герд Мюлер. Лидер е Мирослав Клозе с 16, следван от Роналдо с 15, предаде БТА.

Французите, световни шампиони от 2018 година и вицешампиони от Мондиал 2022, изиграха доста слабо първо полувреме, в което отправиха само един удар към вратата на съперника.

Тимът на Сенегал доминираше през първите 45 минути и пропусна две чисти положения. Първо Никола Джаксън напредна в наказателното поле и стреля, но уцели гредата, след което топката се отби в крака на вратаря Майк Менян и излезе в ъглов удар. В последните секунди на добавеното време Исмаила Сар се озова в отлична позиция, но стреля над напречната греда от няколко метра дистанция.

Отборът на

Франция демонстрира много по-добра игра през вторите 45 минути.

Още в началните минути възпитаниците на Дидие Дешан пропуснаха няколко шанса, а стражът на Сенегал Едуард Менди спаси удари на Майкъл Олисе и Мбапе.

Най-спорното положение се случи в 58-ата минута, когато Франция очакваше да получи правото да изпълни дузпа, след като Килиан Мбапе падна в наказателното поле след шпагат на Садио Мане. Ситуацията беше прегледана със системата за видеоарбитраж, съдията Алиреза Фагхани беше извикан край терена да изгледа на запис положението, но той не промени решението си.

В 63-ата минута французите пропуснаха пореден шанс, отново чрез Мбапе, който получи перфектен пас от Майкъл Олисе. Все пак Мбапе откри резултата три минути по-късно, когато отново асистенцията беше на Олисе, но този път нападателят на Реал се обърна и с едно движение и удар по тревата преодоля Менди за 1:0.

В ответната атака

попадение на Сенегал на Никола Джаксън беше отменено поради засада.

В 82-а минута Франция стигна до втори гол. Адриен Рабио пусна бърз пас от дълбочина, а появилият се от пейката Брадли Баркола нямаше проблем да се разпише.

Сенегал успя да върне едно попадение в добавеното време, когато Ибрахим Мбайе прати топката във вратата на Менян.

Секунди по-късно Килиан Мбапе оформи крайното 3:1 с красив далечен удар, който не остави никакви шансове за стража на Сенегал.

В другия мач от група ще се срещнат Норвегия и Ирак тази нощ. Следващият двубой на Франция е срещу Ирак на 23 юни, а Сенегал излиза срещу Норвегия същия ден.