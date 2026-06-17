Холанд с два гола при дебюта си на мондиал

Ерлинг Холанд вкара два гола при дебюта си на Световно първенство, а Норвегия победи Ирак с 4:1 в мач от група I на Мондиал 2026, игран във Фоксбъро. С успеха Норвегия оглави класирането в групата с 3 точки, пред тима на Франция, който също има 3 точки, след като по-рано надделя над Сенегал с 3:1.

Холанд се разписа на два пъти през първото полувреме - в 29-ата и 43-ата минута, осигурявайки аванс от 2:1 за норвежците. Преди това Аймен Хюсеин бе изравнил на отбора на Ирак в 39-ата минута. Лео Йостигор вкара за 3:1 в 76-ата, а в шестата минута на добавеното време Хюсеин си отбеляза автогол.

Националите на Иран

излязоха с ученически раници в знак на почит към 175-те деца, загинали при атаката в Минаб

Съперниците изиграха динамично първо полувреме, в което Александър Сьорлот имаше възможност да открие резултата в 24-ата минута, но пропусна. Пет минути по-късно голямата звезда на норвежкия тим Ерлинг Холанд реализира първия си гол на Мондиал 2026. Нападателят на Манчестър Сити бе намерен с прецизно подаване от Давид Мьолер Волфе и донесе преднина от 1:0 за Норвегия.

Очакванията за ранен колапс на Ирак не се оправдаха и 10 минути по-късно последва изравняване чрез Аймен Хюсеин, който с глава прати топката във вратата на съперника за 1:1 от близко разстояние.

Въпреки радостта от изравняването, съставът на Ирак изоставаше на полувремето, позволявайки на противника да се възползва от грешка в задни позиции. Вратарят Джалал Хасан се забави след пас от Заид Тахсин и в 43-ата минута Холанд пак изведе Норвегия напред. Футболистите на Ирак реагира активно и на

три пъти бяха близо изравняване в последните пет минути на първото полувреме.

След почивката нито един от отборите нямаше удар към вратата до 76-ата минута, когато влезлият като резерва Йостигор засече топката с глава за 3:1 след корнер на Мартин Одегорд и до голяма степен подпечата победата на Норвегия при завръщането на тима на Световното първенство след 28-годишна пауза.

Чакането на Ирак за първи успех на Мондиал продължава, а късният автогол на Аймен Хюсеин оформи загубата на тима с 1:4 в първата им среща на шампионата в Северна Америка.

Норвегия ще се изправи срещу Сенегал в следващия си двубой на Мондиал 2026 на 23 юни, докато Ирак ще има за съперник Франция.

Националите на Иран излязоха на терена с ученически раници в знак на почит към 175-те деца, загинали при атаката в Минаб.