Мароко постигна минимална победа срещу Шотландия на Световното първенство

Отборът на Мароко победи Шотландия с 1:0 в мач от Група C на Световното първенство по футбол, игран в Бостън. Отново в герой за тима от Северна Африка, който бе полуфиналист от последния Мондиал в Катар, се превърна Исмаeл Сайбари, който е и ново попълнение на Байерн Мюнхен.

Сайбари, който вече вкара за Мароко при равенството срещу Бразилия, се разписа в двубоя срещу Шотландия още във втората минута след хубава асистенция на играча на Реал Мадрид Брахим Диас. Това бе най-бързият гол до момента на Световното първенство, както и най-бърз за Мароко в историята на участието на африканците на подобен форум.

Веднага след почивката тимът на Шотландия имаше претенции за дузпа за нарушение срещу Джон Макгин, като съдията Илгиз Танташев изгледа ситуацията с помощта на системата за видео наблюдение в помощ на реферите (ВАР), но прецени, че няма основания да отсъди наказателен удар за европейския тим.

В 50-ата минута Сайбари бе много близо до втори негов гол в мача след пробив на Билал Ел Ханус отляво, но рикоширалият му удар се удари в напречната греда и излезе в ъглов удар.

Веднага след това Ел Ханус насочи остро с глава топката към вратата на Шотландия, но вратарят Ангъс Гъс успя да боксира.

Тимът на Шотландия имаше превъзходство в последния четвърт час, като Скот Мактоминей, Джон Макгин и Бен Генън-Доук бяха най-активни, но така и не успяха да стигнат до изравняване на резултата.

В крайна сметка Мароко постигна ценния успех, който изведе тима на върха на класирането в Група C и с четири точки отборът на практика си гарантира място във фазата на директните елиминации.

Исмаел Сайбари пък се превърна в едва втория африканец, който вкарва голове в първите си два мача на финали на Световно първенство след звездата на Египет Мохамед Салах, който на Мондиала в Русия през 2018 година се разписа срещу отборите на Русия и Саудитска Арабия.

В последните мачове от групата Мароко ще срещне аутсайдера Хаити, а Шотландия ще има трудна задача срещу Бразилия.

(БТА)