Никола Цолов отново с триумф във Формула 2

Никола Цолов спечели фантастична победа в основното състезание в Австрия, взимайки 4-и успех във Формула 2 от началото на сезона и в кариерата си, пишат от Gol.bg

Надпреварата бе изпълнена със събития, но след като Българския Лъв поведе някъде към средата на дистанцията и до края не изпусна контрола.

Така той събира 106 точки, като изостава само с 2 от Габриеле Мини, който завърши втори. Трети завърши Оливер Гьоте.

Очаквано Никола и повечето от конкурентите му стартираха с по-меките от двата типа гуми – суперсофт. Освен това условията бяха доста по-различни от вчера, като все още не бе толкова горещо.

Българинът стартира силно и зае втората позиция на влизането на първи завой. Съотборникът му Ноел Леон не започна добре и на спирането за трети завой Цолов го атакува агресивно и излезе начело. Малко по-назад се стигна до инцидент между Монтоя и Виягомес и това изведе кола за сигуност на пистата. След Никола следваха Леон, Дън и Мини, а Камара загуби позиция от Гьоте.

При рестарта Цолов остана начело, а още в 7-ата обиколка някои от пилотите смениха гумите си, като това направи и Леон от второто място. Мини изпревари Дън, но бе на 2 секунди от лидера. Последва спиране и за Дън, а Никола въртеше най-добри обиколки.

Българинът бе повикан в края на 8-ия тур, но бе забавен при смяната. Все пак нашият пилот се върна пред Дън и Леон, които обаче бяха загрели гумите по-добре. Дън беше близо, но недостатъчно. Мини обаче успя да излезе пред Никола заради по-добрата си смяна, но скоро след това Цолов го изпревари, но и Дън беше в тази борба, като бе много бърз и притискаше нашето момче.

Преди спирането на останалите Никола бе 9-и, но Дън го атакуваше и българинът трябваше да се защитава сериозно. В 13-ата обиколка обаче, Дън поведе с ефективна атака, а и Мини бе съвсем близо, докато Камара приближаваше и направи най-бързия тур. Предното крило на Никола пък бе повредено при атаката на Дън и пилотът на Кампос загуби страничния изправен елемент отдясно, което естествено компрометираше темпото му.

Към средата на дистанцията Никола успя да се пооткъсне пред Мини, като оставаше на 6-7 десети от Дън. Група пилоти в челото пък не бяха спирали за смяна, тъй като бяха с алтернативна стратегия. Камара обаче се присъедини към претендентите за победата и битката бе сериозна.

След по-спокойни обиколки около 24-ата Дън започна да има проблеми и Никола не губи време да го изпревари, след като конкурентът му стъпи и в тревата на последния завой. Боя се запали и това изведе до виртуална кола за сигурност. Някои от пилотите използваха това и спряха за нова смяна, но това не направи групата около Цолов.

След рестарта Мини бързо се справи, а Никола бе с над секунда аванс, а след смяната на останалите, той излезе начело, като авансът му бе вече 2 секунди. Камара атакува Дън, който се защити твърдо, докато напред Никола контролираше събитията.

Дън събра няколко пилоти зад себе си борбата за подиума бе страхотна, като ирландецът загуби позиция от Гьоте и Камара, а след това и от Интрапувасак.

До края Никола спечели без проблеми, с почти 4 секунди аванс, а Мини и Гьоте допълниха подиума. Следваха Камара, Интрапувасак, Дън, Стеншорн, Леон, Ван Хьопен и Дюрксен.