Пак удар по Никола Цолов - наказание му коства подиума в Барселона

Най-популярният българин в автомобилните спортове - Никола Цолов, загуби мястото си на подиума в Барселона. Това стана ясно от официално съобщение от FIA, според което българинът е бил привикан от стюардите за неспазване на член 27, ал. 3 от спортните регулации, който следи за изпреварванията.

"Предполагаемо нарушение на член 27.3 от спортния правилник на ФИА F2 - Автомобил 6 е изпреварил автомобил 9, докато е бил извън пистата", се казва в информацията подадена от стюардите.

Цолов финишира по-рано през деня втори след Рафа Камара, но след състезанието стюардите го наказаха с 5 секунди заради неправилно изпреварване на Габриеле Мини.

Това наказание от 5 секунди свали Цолов на четвърта позиция след Алекс Дън и именно Габриеле Мини.

Ако не беше наказанието - то спечелените точки от Цолов щяха да са достатъчни, за да изведат българския пилот на върха в генералното класиране на шампионата.

Сега обаче Цолов загуби първото място при пилотите и продължава да изостава зад Габриеле Мини, както беше преди уикенда в Барселона. Разликата между двамата започва да се увеличава.