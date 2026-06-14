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Пак удар по Никола Цолов - наказание му коства подиума в Барселона

Сега той е на четвърта позиция

14.06.2026 | 18:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Най-популярният българин в автомобилните спортове - Никола Цолов, загуби мястото си на подиума в Барселона. Това стана ясно от официално съобщение от FIA, според което българинът е бил привикан от стюардите за неспазване на член 27, ал. 3 от спортните регулации, който следи за изпреварванията.

"Предполагаемо нарушение на член 27.3 от спортния правилник на ФИА F2 - Автомобил 6 е изпреварил автомобил 9, докато е бил извън пистата", се казва в информацията подадена от стюардите.

Цолов финишира по-рано през деня втори след Рафа Камара, но след състезанието стюардите го наказаха с 5 секунди заради неправилно изпреварване на Габриеле Мини.

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Това наказание от 5 секунди свали Цолов на четвърта позиция след Алекс Дън и именно Габриеле Мини.

Ако не беше наказанието - то спечелените точки от Цолов щяха да са достатъчни, за да изведат българския пилот на върха в генералното класиране на шампионата. 

Сега обаче Цолов загуби първото място при пилотите и продължава да изостава зад Габриеле Мини, както беше преди уикенда в Барселона. Разликата между двамата започва да се увеличава.

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Тагове:

Никола Цолов Барселона Формула 2
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