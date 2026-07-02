Футболистът Доминик Соланке стана баща за втори път!

Доминик Соланке стана баща за втори път!

28-годишният футболист на Тотнъм обяви щастливата новина чрез публикация в профила си в Instagram.

Той и съпругата му Ерика Соланке споделиха 2 снимки в социалната мрежа.

Първо виждаме как голямата им дъщеря стои край бебешкото легло и гледа новороденото. То лежи в легълцето. Кадърът е черно-бял, а около децата има играчки, както и огромен плюшен жираф.

Става ясно, че бебето този път е момченце.

"3 стават 4... Добре дошъл в нашия свят, Хавиер", пишат звездите към своя пост. Става ясно, че момчето се е родило на 25-и юни.

На втората снимка пък виждаме как всички членове на семейството държат ръцете си.

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