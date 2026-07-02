Футболистът Доминик Соланке стана баща за втори път!

Доминик Соланке стана баща за втори път!
28-годишният футболист на Тотнъм обяви щастливата новина чрез публикация в профила си в Instagram.
Той и съпругата му Ерика Соланке споделиха 2 снимки в социалната мрежа.
Първо виждаме как голямата им дъщеря стои край бебешкото легло и гледа новороденото. То лежи в легълцето. Кадърът е черно-бял, а около децата има играчки, както и огромен плюшен жираф.
Става ясно, че бебето този път е момченце.
"3 стават 4... Добре дошъл в нашия свят, Хавиер", пишат звездите към своя пост. Става ясно, че момчето се е родило на 25-и юни.
На втората снимка пък виждаме как всички членове на семейството държат ръцете си.
Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.