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Футболистът Доминик Соланке стана баща за втори път!

Съпругата му роди

02.07.2026 | 02:29 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Доминик Соланке стана баща за втори път!
28-годишният футболист на Тотнъм обяви щастливата новина чрез публикация в профила си в Instagram.
Той и съпругата му Ерика Соланке споделиха 2 снимки в социалната мрежа.

Първо виждаме как голямата им дъщеря стои край бебешкото легло и гледа новороденото. То лежи в легълцето. Кадърът е черно-бял, а около децата има играчки, както и огромен плюшен жираф.

Става ясно, че бебето този път е момченце.

"3 стават 4... Добре дошъл в нашия свят, Хавиер", пишат звездите към своя пост. Става ясно, че момчето се е родило на 25-и юни.

На втората снимка пък виждаме как всички членове на семейството държат ръцете си.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

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