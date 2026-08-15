България със сребро в отборната надпревара на Световното по художествена гимнастика

България спечели сребърните медали в отборната надпревара на 42-ото Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия). Българките събраха 276.050 точки.

Шампион стана Русия, който се състезава с неутрален статут, с 278.300 точки, а на трето място е Китай с 275.400. В първите шест са още Германия с 271.800, Украйна с 271.250 и Италия с 270.350.

Крайният резултат в отборната надпревара се формира от всичките осем оценки, от индивидуалните изигравания на българските гимнастички, плюс двете оценки на ансамбъл - жени от квалификациите.