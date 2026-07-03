Овечкин: Върнах се! Ще се видим през септември

Руската звезда в НХЛ Александър Овечкин коментира продължаването на договора си с Вашингтон Кепитълс. В четвъртък клубът обяви, че е подписал с нападателя до края на сезон 2026-27. Руснакът ще получава заплата от 1 милион долара, бонус за подписване от 3,25 милиона долара и бонус за игра от 4,75 милиона долара (за минимум 10 мача).

„Върнах се! Благодаря на всички, че ми дадохте време на мен и семейството ми да вземем това решение. Здрав съм, обичам да играя хокей и обичам да се боря за победи. Нямам търпение да се присъединя към съотборниците си, за да можем да спечелим място в плейофите и шанс да спечелим Купа Стенли. Вашингтон, ще се видим през септември!“, заяви Овечкин на официалния уебсайт на Кепитълс.

Овечкин беше избран от Вашингтон с първия общ избор в драфта на НХЛ през 2004 г. и е в Кепитълс от 2005 г. Руснакът е водещият реализатор в редовните сезони на НХЛ за всички времена с 929 гола. Овечкин също така е втори по голове в НХЛ, включително редовните сезони и плейофите (1006), след само Уейн Грецки (1016).