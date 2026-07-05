Гришо издържа трилъра срещу Беретини и гледа към осминафиналите

Григор Димитров записа впечатляваща победа в третия кръг на "Уимбълдън", след като надви италианеца Матео Беретини с 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 и се класира за осминафиналите.

Българинът се завърна на "Сентръл корт" за първи път след болезненото отпадане и контузията в областта на гръдния мускул срещу Яник Синер миналата година. Тогава Димитров бе принуден да се откаже, въпреки че водеше с два сета. Сега обаче той успя да довърши започнатото - и да излезе победител от нова петсетова битка.

След края на двубоя Григор подчерта, че преживяното през миналия сезон е било сериозна мотивация за него. Той определи завръщането си на този корт като възможност да "пренапише" историята си там, като акцентът не е само върху резултата, а и върху начина, по който е преодолял трудностите.

Мачът започна отлично за българина, който сервираше стабилно и взе първите два сета. Беретини обаче не се предаде - италианецът вдигна нивото, отговори категорично и върна интригата, след като спечели третата и четвъртата част.

В решаващия пети сет Димитров отново наложи контрол върху играта и затвори срещата след 3 часа и 32 минути на корта. С успеха той вече води с 2-1 в преките двубои с Беретини в ATP тура.

В следващия кръг Григор ще срещне друг участник с "уайлд кард" - Артюр Фери. Французинът също стигна напред след петсетов обрат, като елиминира Зизу Бергс в маратонски мач, продължил повече от четири часа.

За първи път от "Ролан Гарос" през 2002 г. двама поканени състезатели достигат до осминафиналите на турнир от Големия шлем - детайл, който още повече подчертава необичайния характер на тазгодишния "Уимбълдън".