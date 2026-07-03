Изумителен Григор отнесе Меншик на Уимбълдън

Изумителен Григор Димитров победи поставения под номер 15 в схемата Якуб Меншик със 7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3 и се класира за третия кръг на турнира по тенис "Уимбълдън". Там българинът ще срещне италианеца Матео Беретини, който по-рано се наложи с 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 срещу 20-ия в схемата Артюр Филс, предаде БТА.

Меншик, срещу когото Димитров нямаше победа досега,

го затрудни много и този път. В първия сет Григор заби цели девет аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът взе най-важните точки и отрази седем разигравания за пробив, а в тайбрека спечели подаването на съперника за 4-4 и в последствие за 7-5, което му даде предимство в двубоя.

Двамата продължиха по сходен начин във втората част, но този път Меншик се възползва от четвъртата си възможност за пробив и го записа за 5:4, което му осигури подаване за частта. Димитров отрази три сетбола, но чехът взе четвъртия и изравни резултата.

Третият сет не промени нищо на старта и

двамата продължиха да играят стабилно на собствен сервис,

но този път българският тенисист имаше по-силен край. Той спечели 11-ия гейм и поведе с 6:5, след което взе предимство в подаването на Мешник и успя да запише първия си пробив в мача, реализиран и на първи сетпойнт. Така българинът поведе с 2:1.

Димитров направи грешна стъпка на старта на четвъртия сет и бе пробит от Меншик, но Григор не се предаде в нито един момент. Той го върна за 3:3 и направи още един за 5:3, което му осигури подаване за мача. В него Димитров отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-ия в света.

Победата осигури на Димитров 185 хиляди паунда от наградния фонд на "Уимбълдън" и 100 точки за ранглистата на АТП.