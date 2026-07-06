Вратарят герой за Норвегия е безработен

Ерлинг Холанд вкара двата гола за Норвегия срещу Бразилия, но ако не бяха геройствата на вратаря Йоран Ниланд, Норвегия нямаше да стигне до победата.

В 14-ата мин 35-годишният страж отрази дузпа на Бруно Гимараеш, а до края на мача се отчете с няколко феноменални спасявания.

Интересното е, че от 1 юли Ниланд е безработен. Договорът му с испанския "Севиля", където бе резерва в последния сезон, приключи.

Преди това вратарят е пазил в родината си, Германия и Англия

След победета Йоран Ниланд беше много щастлив: "Страхотно е да бъда тук, на Световното първенство, в най-важния мач в живота ми. Просто трябва да благодаря на всички, които бяха до мен – съпругата ми Тине, която ми помагаше, когато имах най-голяма нужда, и трите ми фантастични деца, които също бяха там, както във възходите, така и в паденията, и на останалата част от семейството“, заяви вратарят след мача.

"Не, не съм си проверявал телефона – сега отивам на допинг контрол, това е скучната част, която трябва да свърша първо, а след това очевидно ще се насладя на този момент. Това беше най-важният мач в кариерата ми“, добави още Ниланд за евентуални оферти.

Норвегия ще се изправи срещу Англия на четвъртфинал в Маями в събота.