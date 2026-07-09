Тежки двубои и ярки нокаути в първия ден на KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2026

Първият състезателен ден на третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 предложи оспорвани двубои, впечатляващи нокаути и убедителни победи. На 9 юли във Варна 48 състезатели от 21 държави излязоха на татамито, за да поставят началото на надпреварата, демонстрирайки високо спортно майсторство, отлична подготовка и силен състезателен дух. Още първите квалификационни срещи показаха, че и тазгодишното издание ще бъде сред най-конкурентните международни турнири за изгряващи бойни таланти.

Бойният турнир обединява тежка надпревара в шест теглови категории: -70, -75, -80, -85, -90 и 90+ кг, с участници от различни бойни школи в света – Аржентина, Азербайджан, Белгия, Бразилия, България, Чехия, Грузия, Гърция, Казахстан, Литва, Молдова, Обединеното кралство, Полша, Румъния, САЩ, Северна Македония, Сърбия, Словакия, Словения, Унгария и Япония.

Сред големите имена на турнира е шампионът от 2024 г. Пабло Молина (до 90 кг) и шампионът от 2025 г. Кристиан Негру (над 90 кг) с амбицията да защитят шампионските си постижения. Още двама вицешампиони от предишните издания на турнира продължават напред към полуфиналите - Вукан Роганович (до 90 кг), Васил Димитров (над 90 кг), решени този път да стигнат до върха. Бронзовият медалист от 2024 г. Лучиан Генунчи също ще излезе на полуфинал.

Полуфиналите и финалите на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 ще се проведат последователно в утрешния ден - 10 юли в спортната зала в курортен комплекс Камчия, близо до Варна.

Класираните бойци, които продължават на полуфиналите са:

• Категория до 70 кг – Мануел Менендес (Япония), Айдин Серик (Казахстан), Мирко Василев (Северна Македония) и Миндия Мгеладзе (Грузия).

• Категория до 75 кг – Илгиз Канибеков (Казахстан), Никодем Свенс (Полша), Леон Нзинга (Словения) и Хусеин Мамедов (Румъния).

• Категория до 80 кг – Сергей Захожий (Словакия), Влад Флоричика (Румъния), Давид Стайку (Румъния) и Адам Ваха (Чехия).

• Категория до 85 кг – Давит Мскаладзе (Грузия), Темирлан Нагашибаев (Казахстан) и Фабрисио Молина (Аржентина) и Енцо Гюпчанов (България).

• Категория до 90 кг – Вукан Роганович (Сърбия), Овидиу Пержу (Молдова), Саламат Хамит (Казахстан) и Лучиан Генунчи (Молдова).

• Категория над 90 кг – Васил Димитров (България), Адриан Никулае (Румъния), Кристиан Негру (Молдова) и Пабло Молина (Аржентина).

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Залогът в турнира остава изключително висок. Освен възможността да спечелят престижната титла, участниците се борят и за солиден награден фонд – по 1000 евро за победителите в четвъртфиналите, 1500 евро за класиралите се в полуфиналите и 2000 евро за шампиона във всяка категория.

KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 продължава да затвърждава ролята си на платформа, от която започва пътят към професионалния ринг за най-перспективните бойци, съчетавайки високо спортно ниво, международна конкуренция и незабравими битки.