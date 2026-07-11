Саръбоюков с четвърто място и личен рекорд в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков записа най-доброто постижение в кариерата си на открито в скока на дължина, но остана на крачка от подиума.

Световният бронзов медалист в зала от тази зима постигна 8.36 метра при вятър от -0.7 м/сек в Диамантената лига в Монако, което го нареди на четвърто място в изключително силното състезание.

Българинът водеше битка до последно за челните позиции, но в петия си опит новият световен рекордьор за юноши Хорхе Ходелин успя да го изпревари с резултат от 8.38 метра при попътен вятър от +0.5 м/сек. Това лиши Саръбоюков от възможността да направи шести скок.

Останалите успешни опити на българския състезател бяха 7.98 метра (+0.6 м/сек), 8.24 метра (+0.1 м/сек) и 7.95 метра (-0.3 м/сек).

Въпреки че остана извън медалите, Саръбоюков потвърди отличната си форма и записа нов личен рекорд на открито в най-силното състезание от началото на сезона.