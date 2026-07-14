В Унгария приеха промени в Конституцията, отстраняват президента от поста

Парламентът на Унгария одобри промени в конституцията, които биха отворили път за отстраняването от длъжност на президента на страната Тамаш Шуйок и биха наложили лимит на мандатите на депутатите и съдиите от Конституционния съд, съобщи ДПА.

Министър-председателят Петер Мадяр обвинява Шуйок, че е подкрепял политиките на бившия премиер Виктор Орбан, който загуби властта през април.

Промените бяха гласувани в понеделник със 139 гласа „за“, които осигуриха нужното мнозинство от две трети. Шестима депутати се въздържаха, а представителите на партията на Орбан „Фидес“ бойкотираха гласуването.

За да влязат в сила, промените трябва да бъдат подписани и от самия Шуйок. Мадяр заяви, че ако президентът откаже да ги подпише, срещу него ще бъде задействана процедура по импийчмънт. Тя също изисква мнозинство от две трети, както и одобрението на Конституционния съд.

Ако президентският пост се оваканти, той ще бъде временно поет от председателя на парламента Агнеш Форстхофер до избора на нов президент. В Унгария президентът се избира от парламента за петгодишен мандат.

Според конституционните промени съдиите от Конституционния съд трябва да се пенсионират на 70-годишна възраст, което ще засегне четирима от общо 15 съдии.

Максималният престой на депутатите в парламента ще бъде ограничен до 12 години, което ще влезе в сила от следващите парламентарни избори през 2030 г.

През юни партията на Мадяр „Тиса“ прокара промяна в конституцията, която ограничава възможността едно лице да заема премиерския пост до осем години. Това практически забранява на Орбан да се върне на премиерския пост, който той заема между 1998 и 2002 и между 2010 и 2026 г.

Мадяр е заявявал и намерението си да изготви изцяло нова конституция вместо настоящата, приета по времето на Орбан, като го обвинява, че тя е написана изцяло с цел да обслужва интересите на партията му.

(БТА)